السبت 11 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنيسة اللاتينية: الله يبعد عنا العلاقات التي تبعدنا عنه

كلاوديو لوراتي
كلاوديو لوراتي

تحتفل الكنيسة اللاتينية بحلول السبت الثاني من الزمن الأربعينيّ، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: كنت أبتعد، وأبتعد عنك أكثر وأكثر، يا ربيّ وحياتي، وكانت حياتي قد بدأت أيضًا تصبح موتًا، أو بالأحرى كانت موتًا في نظرك. وفي حالة الموت هذه، كنت ما تزال ترعاني... اختفى كلّ إيمان، لكن الاحترام والتقدير بقيا سليمين. كنت تمنحني نِعَمًا أخرى، يا إلهي، فقد أبقيت عندي الرغبة في الدراسة، وفي القراءات الجديّة، وفي الأشياء الجميلة، والنفور من الرذيلة والبشاعة. كنت أفعل الشرّ، لكنّني لم أكن أؤيّد ذلك أو أحبّه... كنتَ تشعرني بهذا القلق الغامض لضميري السيّئ، الذي يبدو غائبًا، لكنّه ليس ميتًا تمامًا.

لم يسبق لي أن شعرت بهذا الحزن، وبهذا الانزعاج وبهذا القلق. يا إلهي، كان ذلك إذًا هبة منك؛ لم أكن قطّ لأعرف ذلك! كم أنت صالح! وفي الوقت عينه، فإنّك قد منعتَ نفسي من الغرق نهائيًّا من خلال هذا الابتكار الذي هو حبّك، وحافظتَ على جسدي؛ لأنّني لو متُّ في ذلك الوقت، لكنتُ في الجحيم... هذه المخاطر خلال السفر، الكبيرة والمتعدّدة، التي جعلتني أنجو منها بأعجوبة! هذه العافية الصافية في الأماكن الأكثر حقارة، رغم التعب الكبير! آه يا إلهي، كم كانت يدك عليّ، وكم لم أكن أشعر بها إلاّ قليلاً! كم رعيتَني! كم حميتَني تحت جناحيكَ عندما لم أكن حتّى أؤمن بوجودكَ! وبينما كنت ترعاني بهذه الطريقة، كان الوقت يمرّ، فارتأيتَ أنّ الوقت اقترب لكي تجعلني أعود إلى الحظيرة.

رغمًا عنّي، قمتَ بتفكيك كلّ العلاقات السيّئة التي كانت لتبقيَني بعيدًا عنك. كما قمتَ أيضًا بتفكيك كلّ العلاقات الحسنة التي كانت لتمنعني من أن أكون لكَ بكليّتي في أحد الأيّام... يدك وحدها فعلت بذلك البداية والوسط والنهاية. كم أنت صالح! لقد كان هذا ضروريًّا لأعدّ نفسي للحقيقة؛ إنّ الشيطان هو سيّد النفس التي ليست طاهرة ولا يدع الحقيقة تدخل إليها؛ يا إلهي، لم يكن بإمكانك أن تدخل إلى نفس يسيطر عليها شيطان الشهوات الدنيئة. لقد شئتَ أن تدخل إلى نفسي، أيّها الراعي الصالح، فطردت منها العدوّ بنفسك.

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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