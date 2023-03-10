اليوم.. «المارونية» تحتفل بحلول يوم الجمعة الثالث من الصوم الكبير

تحتفل الكنيسة المارونية بحلول يوم الجمعة الثالث من الصوم الكبير، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: يا إخوتي، راقبوا بتمعّن مساكنكم الداخليّة، افتحوا عيونكم وتأمّلوا بـمخزون حبّكم، ثم أضيفوا المجموع الذي تكونون قد اكتشفتموه في أنفسكم. اسهروا على هذا الكنز لكي تكونوا أغنياء من الداخل. نحن نعتبر أنّ الممتلكات الثمينة هي تلك المرتفعة الثمن... ولكن هل من أثمن من الحبّ، يا إخوتي؟ برأيكم، ما هو ثمن الحبّ؟ وكيف يمكننا أن ندفع هذا الثمن؟ إنّ ثمن الأرض أو ثمن القمح هو مالُكَ؛ وثمن اللآلئ هو ذهبُك؛ لكنّ ثمن حبّك هو أنت بنفسك. إن أردت شراء حقلٍ أو جوهرةٍ أو حيوانٍ ما، تبحث عن الأموال الضروريّة، تنظر حولك... أمّا إذا رغبت في امتلاك الحبّ، فلا تبحث سوى عن نفسك، إذ عليك أن تجد نفسك فحسب.

ماذا تخشى إن وهبت نفسك؟ هل تخشى أن تضيع؟ العكس هو الصحيح؛ أنت تضيع حين ترفض أن تهب نفسك. فالحبّ يعبّر عن ذاته من خلال الحكمة الإلهيّة ويخفّف بكلمة واحدة من وطأة هذه الكلمات: "عليك أن تهب نفسك!" فإن أراد أحدهم بيعك قطعة أرض، سوف يقول لك: "أعطِني مالك" أو "أعطِني عملتك". لكن اسمع ما قاله الحبّ بفم الحكمة الإلهيّة: "يا بُنَيَّ، أَعطِني قَلبَكَ ولتطِبْ عَيناك بِطرقي". لقد كان قلبك في وضع سيّئ عندما كان ملكَك وفيكَ، إذ كنت فريسة الأمور السطحيّة والأهواء السيّئة. أخرج قلبك من ذاك المكان! إلى أين تحمله؟ أين تقدّمه؟ قال الحكمة": "يا بُنَيَّ، أَعطِني قَلبَكَ!"... فليَكنْ لي وحينها لن تفقده أبدًا...

"أَحبِبِ الرَّبَّ إِلهَكَ بِكُلِّ قَلبِكَ وكُلِّ نَفْسِكَ وكُلِّ ذِهِنكَ"... فمَن خلقَك يريدكَ بكليّتك.