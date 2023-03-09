رفضت ترجع بيت العيلة.. كواليس قتل شاب لـ«حسناء» مدينة  نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من كشف غموض العثور على جثة فتاة داخل شقتها بمدينة نصر، وتبين أن شقيق المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية، ورفضها العودة لمنزل العائلة في محافظة الدقهلية وإقامتها بمفردها في شقة بمدينة نصر بسبب قربها من عملها، جار استكمال الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا بالعثور على جثة فتاة داخل شقتها في مدينة نصر، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تدعى «حسناء.م» في العقد الثالث من العمر وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية باستثناء آثار خنق حول الرقبة.

جرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المجني عليها لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها وهل تتهم أحدا بقتل المجني عليها من عدمه.