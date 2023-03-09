الخميس 09 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رفضت ترجع بيت العيلة.. كواليس قتل شاب لـ«حسناء» مدينة  نصر

جثة فتاة
جثة فتاة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من كشف غموض العثور على جثة فتاة داخل شقتها بمدينة نصر، وتبين أن شقيق المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية، ورفضها العودة لمنزل العائلة في محافظة الدقهلية وإقامتها بمفردها في شقة بمدينة نصر بسبب قربها من عملها، جار استكمال الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا بالعثور على جثة فتاة داخل شقتها في مدينة نصر، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تدعى «حسناء.م» في العقد الثالث من العمر وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية باستثناء آثار خنق حول الرقبة.

جرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المجني عليها لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها وهل تتهم أحدا بقتل المجني عليها من عدمه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين «2»

الأكثر قراءة

لحق بأمه وأشقائه.. الطفل المُصاب بـ«مذبحة الإسكندرية» يُفارق الحياة

«سلخانة تعذيب بحجة العلاج».. كواليس تحرير 300 مدمن من داخل مصحة بالجيزة

تأجيل دعوى بطلان تحويل «استراحة المحامين» لقاعة محكمة بمجلس الدولة لـ28 مايو

رئيس الوزراء يتابع خطط تطوير شركات إنتاج الأدوية التابعة لقطاع الأعمال

وزير الدفاع الأمريكى: «لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووى»

انقلاب سيارة داخل ترعة بقنا وإصابة شخصين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى للمرأة و«كسر التحيز»

محمد عبد العزيز

مديرية للزراعة فى القاهرة!!!

خالد حريب

هانى شنودة.. وتكريم صادف أهله

ماجد حبته

فرانس 24.. لسان الإرهابيين!

محمد العسيري

اسمه مهرجان التمور

د. ثناء هاشم

كارت اصفر لأساتذة أكاديمية الفنون

د هند جاد

يوم المرأة العالمى: 100 عام من الكفاح حتى النجاح

محمد المنايلى

مصر الإنسان.. وتحدى السرطان

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الدفاع الأمريكى يشيد بقيادة مصر ودورها فى تهدئة التوترات الإسرائيلية الفلسطينية

وزير إسرائيلى يعتذر عن تصريحاته حول «محو حوارة»: يجب على محاسبة نفسى

اللجنة الوزارية العربية بشأن فلسطين تدين استمرار التصعيد الإسرائيلي في القدس