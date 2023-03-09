الخميس 09 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة ملف الجامعة الأهلية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اجتماع اللجنة العليا لجامعة أسيوط الأهلية وذلك لإدارة ملف جامعة أسيوط الأهلية، وذلك بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والقيادات الإدارية بجامعة أسيوط.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط، أن الاجتماع شمل مناقشة عدد من الموضوعات الإدارية والأكاديمية الخاصة بسير العمل بالجامعة الأهلية والتي تضمنت تقييم أولويات التجهيزات المطلوبة على نحو عاجل لمبانى الجامعة الأهلية والتى يأتى فى مقدمتها تجهيز البنية التحتية لمعامل الجامعة، وكذلك المباني المقرر استلامها مبدئيًا فى الفترة المقبلة، كما تم الاتفاق على اعتماد اللوائح المقدمة إلى اللجنة من الكليات تمهيدًا لاعتمادها في مجلس جامعة أسيوط في جلسته المقبلة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لطرحها للدراسة بها العام الجامعي المقبل.

جاء ذلك عقب لقاء رئيس جامعة أسيوط بإتحاد طلاب جامعة أسيوط الاهلية وعدد من الطلاب الدارسين بكليات الجامعة مشيدًا بانتظام وحسن سير العملية التعليمية والتي تتم بالتنسيق والتعاون مع جامعة أسيوط الحكومية وذلك للإستفادة من إمكانياتها المتقدمة، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم استكمال التجهيزات وتأثيث مقر الجامعة الأهلية وذلك تمهيدًا لانطلاق الدراسة بها بكامل طاقتها العام الجامعي، القادم 2023 / 2024 حيث أقتصر انطلاق الدراسة بها للعام الجارى 2022 / 2023 على سبع كليات تضم 11 برنامجًا دراسيًا.

جانب من الاجتماع

WhatsApp Image 2023-03-09 at 3.15.18 PM (22)
WhatsApp Image 2023-03-09 at 3.15.18 PM (22)
WhatsApp Image 2023-03-09 at 3.15.18 PM (16)
WhatsApp Image 2023-03-09 at 3.15.18 PM (16)
WhatsApp Image 2023-03-09 at 3.15.18 PM (13)
WhatsApp Image 2023-03-09 at 3.15.18 PM (13)
WhatsApp Image 2023-03-09 at 3.15.18 PM (9)
WhatsApp Image 2023-03-09 at 3.15.18 PM (9)
WhatsApp Image 2023-03-09 at 3.15.18 PM (4)
WhatsApp Image 2023-03-09 at 3.15.18 PM (4)
WhatsApp Image 2023-03-09 at 3.15.18 PM (8)
WhatsApp Image 2023-03-09 at 3.15.18 PM (8)
WhatsApp Image 2023-03-09 at 3.15.18 PM (5)
WhatsApp Image 2023-03-09 at 3.15.18 PM (5)
WhatsApp Image 2023-03-09 at 3.15.18 PM (2)
WhatsApp Image 2023-03-09 at 3.15.18 PM (2)
اجتماع اللجنة العليا الحاسبات والمعلومات المستشار القانوني أمين عام الجامعة جامعة أسيوط الأهلية رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عضاء هيئة التدريس

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين «2»

الأكثر قراءة

نقابة المعلمين تقر بدء صرف زيادة الميزة التأمينية 37 ألف جنيه بدءا من يناير 2023

أسعار الحج السياحى 2023.. تبدأ من 90 ألف جنيه بدون تذاكر الطيران

غموض حول مقتل سيدة بالهرم وأصابع الاتهام تشير لزوجها

اخترت محاربة الإرهاب مع البناء والتنمية.. أبرز تصريحات الرئيس السيسى اليوم

وعد الخلاص من الإرهاب يتحقق.. أهالى شهداء يروون سيرة الأبطال

العثور على 4 جثث بعد حريق وانفجار فى فيلا بسويسرا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فرانس 24.. لسان الإرهابيين!

محمد العسيري

اسمه مهرجان التمور

د. ثناء هاشم

كارت اصفر لأساتذة أكاديمية الفنون

د هند جاد

يوم المرأة العالمى: 100 عام من الكفاح حتى النجاح

محمد المنايلى

مصر الإنسان.. وتحدى السرطان

ماجد حبته

سانت كاترين.. والتجلى الأعظم

بسنت حسن

«مثلث التعاسة» الجزء الثانى «اليخت»

جلال حمام

هل تصبح السينما الخليجية.. قوة ناعمة عالمية؟

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الدفاع الأمريكى يشيد بقيادة مصر ودورها فى تهدئة التوترات الإسرائيلية الفلسطينية

وزير إسرائيلى يعتذر عن تصريحاته حول «محو حوارة»: يجب على محاسبة نفسى

اللجنة الوزارية العربية بشأن فلسطين تدين استمرار التصعيد الإسرائيلي في القدس