رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة ملف الجامعة الأهلية

ترأس الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اجتماع اللجنة العليا لجامعة أسيوط الأهلية وذلك لإدارة ملف جامعة أسيوط الأهلية، وذلك بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والقيادات الإدارية بجامعة أسيوط.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط، أن الاجتماع شمل مناقشة عدد من الموضوعات الإدارية والأكاديمية الخاصة بسير العمل بالجامعة الأهلية والتي تضمنت تقييم أولويات التجهيزات المطلوبة على نحو عاجل لمبانى الجامعة الأهلية والتى يأتى فى مقدمتها تجهيز البنية التحتية لمعامل الجامعة، وكذلك المباني المقرر استلامها مبدئيًا فى الفترة المقبلة، كما تم الاتفاق على اعتماد اللوائح المقدمة إلى اللجنة من الكليات تمهيدًا لاعتمادها في مجلس جامعة أسيوط في جلسته المقبلة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لطرحها للدراسة بها العام الجامعي المقبل.

جاء ذلك عقب لقاء رئيس جامعة أسيوط بإتحاد طلاب جامعة أسيوط الاهلية وعدد من الطلاب الدارسين بكليات الجامعة مشيدًا بانتظام وحسن سير العملية التعليمية والتي تتم بالتنسيق والتعاون مع جامعة أسيوط الحكومية وذلك للإستفادة من إمكانياتها المتقدمة، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم استكمال التجهيزات وتأثيث مقر الجامعة الأهلية وذلك تمهيدًا لانطلاق الدراسة بها بكامل طاقتها العام الجامعي، القادم 2023 / 2024 حيث أقتصر انطلاق الدراسة بها للعام الجارى 2022 / 2023 على سبع كليات تضم 11 برنامجًا دراسيًا.

جانب من الاجتماع

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