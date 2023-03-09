مقتل شاب بطعنة فى الرقبة على يد آخر بالعمرانية

أنهى شاب حياة آخر بطعنة نافذة في الرقبة بعد مشاجرة بينهما في منطقة العمرانية.

وورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة العمرانية من غرفة النجدة بنشوب مشاجرة بين طرفين وسقوط شاب قتيل، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يُدعى "حمادة.م.ي"، مصابًا بطعنة نافذة بالرقبة، أودت بحياته.

وبعمل التحريات تبيّن أن الشاب لقى مصرعه على يد شاب آخر في مشاجرة بينهما، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.