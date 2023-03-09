الخميس 09 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المؤبد لـ«إخوانى» زرع عبوات ناسفة بالبحيرة

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

قضت محكمة جنايات دمنهور"الدائرة السابعة "بالسجن المؤبد على أحد أعضاء الخلايا النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية لاتهامه باستخدام عبوتين متفجرتين لمحاولة تفجير برج محمول عن بعد في إحدى قرى مركز المحمودية بمحافظة البحيرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور شوقي زكريا الصالحي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلوسة وطاهر نبيل النحاس رئيسي الاستئناف، والمستشار أحمد عادل شاهين نائب رئيس الاستئناف، وسكرتارية محمد صالح.

وكان أحد الأهالي في قرية كفر الرحمانية التابعة لدائرة مركز المحمودية بمحافظة البحيرة اكتشف وجود جسمين أسطوانيين مثبتين على قائمين معدنيين لأحد أعمدة كهرباء الضغط العالي الموجود في أرضه الزراعية، ومثبتة بهما أسلاك تنتهي بهاتف محمول في كل منهما، وقام بإبلاغ مهندس الشركة المصرية لنقل الكهرباء المختص، وتم إبلاغ الشرطة، وتبين أن الجسمين عبارة عن قنبلتين، وقام المختصين بتفكيك القنبلتين.

 وتوصلت تحريات الأمن الوطني إلى قيام المتهم "رجب السيد" بالاشتراك مع آخر بشراء شريحتي المحمول الموجودتين في الهاتفين المحرزين في الواقعة، والذين سبق توصيلهما بالعبوتين المتفجرتين.

وكانت نياية مركز المحمودية قد وجهت إلى المتهم المذكور تهم الانضمام إلى تنظم الإخوان الإرهابي، وحيازة مفرقعات، واستخدام المفرقعات بنية تخريب منشآت عامة متمثلة في أحد ابراج التيار العالي المملوكة للشركة المصرية لنقل الكهرباء بما يؤدي إلى تعريض حياة المواطنين للخطر، والشروع في تخريب منشآت عامة عن طريق زرع المفرقعات على قوائم برج كهرباء الضغط العالي المذكور لغرض إرهابي هو إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى، إلا أن مسعاهم خاب لسبب لا دخل لهم فيه وهو اكتشاف العبوات المتفجرة التى تم وضعها.

وأصدرت المحكمة حكمها حضوريا بمعاقبة رجب السيد محمد علي رجب بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين «2»

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