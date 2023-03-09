الخميس 09 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غموض حول مقتل سيدة بالهرم وأصابع الاتهام تشير لزوجها

جثة
جثة

تكثف قوات الأمن بالجيزة جهودها لكشف ملابسات مقتل ربة منزل خنقًا داخل منزلها بمنطقة الهرم واتهام أسرتها زوجها بقتلها بسبب خلافات بينهما. 

تلقى المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بدائرة القسم.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل ترتدي ملابسها كاملة وبها آثار خنق بالرقبة وتشير التحريات الأولية إلى ارتكاب زوج المجني عليها للجريمة بسبب خلافات أسرية خاصة أنه لم يتم العثور عليه واختفى قبل العثور على الجثة. 

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة ضبط الزوج الهارب، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين «2»

الأكثر قراءة

نقابة المعلمين تقر بدء صرف زيادة الميزة التأمينية 37 ألف جنيه بدءا من يناير 2023

أسعار الحج السياحى 2023.. تبدأ من 90 ألف جنيه بدون تذاكر الطيران

غموض حول مقتل سيدة بالهرم وأصابع الاتهام تشير لزوجها

اخترت محاربة الإرهاب مع البناء والتنمية.. أبرز تصريحات الرئيس السيسى اليوم

وعد الخلاص من الإرهاب يتحقق.. أهالى شهداء يروون سيرة الأبطال

العثور على 4 جثث بعد حريق وانفجار فى فيلا بسويسرا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فرانس 24.. لسان الإرهابيين!

محمد العسيري

اسمه مهرجان التمور

د. ثناء هاشم

كارت اصفر لأساتذة أكاديمية الفنون

د هند جاد

يوم المرأة العالمى: 100 عام من الكفاح حتى النجاح

محمد المنايلى

مصر الإنسان.. وتحدى السرطان

ماجد حبته

سانت كاترين.. والتجلى الأعظم

بسنت حسن

«مثلث التعاسة» الجزء الثانى «اليخت»

جلال حمام

هل تصبح السينما الخليجية.. قوة ناعمة عالمية؟

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الدفاع الأمريكى يشيد بقيادة مصر ودورها فى تهدئة التوترات الإسرائيلية الفلسطينية

وزير إسرائيلى يعتذر عن تصريحاته حول «محو حوارة»: يجب على محاسبة نفسى

اللجنة الوزارية العربية بشأن فلسطين تدين استمرار التصعيد الإسرائيلي في القدس