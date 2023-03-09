غموض حول مقتل سيدة بالهرم وأصابع الاتهام تشير لزوجها

تكثف قوات الأمن بالجيزة جهودها لكشف ملابسات مقتل ربة منزل خنقًا داخل منزلها بمنطقة الهرم واتهام أسرتها زوجها بقتلها بسبب خلافات بينهما.

تلقى المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بدائرة القسم.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل ترتدي ملابسها كاملة وبها آثار خنق بالرقبة وتشير التحريات الأولية إلى ارتكاب زوج المجني عليها للجريمة بسبب خلافات أسرية خاصة أنه لم يتم العثور عليه واختفى قبل العثور على الجثة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة ضبط الزوج الهارب، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.