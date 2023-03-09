قبل يوم الشهيد.. ظهور دائم لـ أحمد سعد أمام الرئيس السيسى؟ (فيديو)

شارك الفنان أحمد سعد، في فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، بأغنيتين الأولى بعنوان "مع السلامة يا بطل"، والثانية بعنوان "جاهزين"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولم يكن حضور "سعد" ومشاركته في الفعاليات والغناء أمام الرئيس السيسي، هو أول ظهور، بل شارك في العديد من الاحتفالات علي مدار السنوات الماضية أيضاً.

“راسي مرفوعة” في احتفالية “قادرون باختلاف”

قدم أحمد سعد، أغنية، بعنوان "راسي مرفوعة"، في احتفالية النسخة الرابعة من "قادرون باختلاف"، والتي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد كبير من المسئولين.

وجاءت كلمات الأغنية: "أنا من الليلة دي راسي مرفوعة فوق، أنا من الليلة دي، عايز الفرح ودوق، يلا نحيي الأبطال دول نجوم الليلة دي، شاركونا الحلم ده متعوب فيه، ليكم وعشانكم كلنا حاضرين، اليوم ده يومكم وأحنا كلنا طايرين".

“أسود وقد الوعود” في انتصارات أكتوبر

كما قدم أغنية بعنوان "أسود وقد الوعود" بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر العام الماضي.

وتأتي الأغنية من مسلسل "الاختيار" الجزء الثالث، من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد.

وجاءت كلمات الأغنية: "أسود وقد الوعود، الخاين دايما جبان وأنت معروف ابن البلد اللي كان، واختيارك تحمي دارك، أسود واقفين في حبك، يا بلادي قدام كل اللي يخون يعادي، مين يمسنا، أسود وقد الوعود، مين ملوش في الدنيا دور.. مهما السنين تدور.. ناس تعيش وتموت ومافقة وغيرها واقفة وماسكة نور.. ناس تموت لاجل التراب.. وناس تفدي السراب.. فيه الأناني واللي بانيقصاد عدوك ألف سور.. ناس للأسف ملهاش شرف وناس شجعاة ولها أصل.. أوسد واقفين في حبك يا بلادي.. أسود قدام كل اللي يخون يعادي.. ده مين يمسنا أو يجي يقرب هنا.. أسود وقد الوعود".

يوم الشهيد 9 مارس

كما قدم اليوم أغنيتي "جاهزين"، و"مع السلامة يا بطل"، تزامنًا مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض يوم 9 مارس 1969، والذي ضرب أروع مثال على التواجد في خط المواجهة فكان دائمًا في الصفوف الأمامية، تأكيدًا على تلاحم القائد مع جنوده في الميدان.