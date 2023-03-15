الأربعاء 15 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مكتبة الإسكندرية تنظم اليوم السنوي الثامن للتراث القبطي.. غدا

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

ينظم مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية اليوم السنوي الثامن للتراث القبطي بعنوان “التراث القبطي وقضايا التسامح والتعايش”، وذلك برعاية الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، وفي إطار التعاون المشترك بين مركز الدراسات القبطية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، ومركز الطفل للحضارة والإبداع، وذلك غدا الخميس، بمركز الطفل للحضارة والإبداع بمصر الجديدة.

يتضمن اليوم عددًا من المحاضرات يلقيها نخبة من أهم باحثي القبطيات والمفكرين في مصر، ومعرض أيقونات قبطية، وعرض فريق (إدراك) مركز الطفل للحضارة والإبداع بالتعاون مع فريق (أكاديمية دورا) وفريق (أغصان الزيتون) إدارة التضامن حي الزيتون، وكورال «ثمر الروح» بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس والأنبا إبرآم بحدائق المعادي.

ويحاضر بالملتقى الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان للأقباط الأرثوذكس، والأنبا توماس عدلي مطران الجيزة والفيوم وبني سويف للاقباط الكاثوليك، والربان فيلبس عيسى مسؤول كنيسة السريان الأرثوذكس بمصر، والدكتور عاطف مهني مدير مركز مسيحية الشرق الأوسط بكلية اللاهوت الإنجيلية.

كما يحاضر القس عيد صلاح راعي الكنيسة الإنجيلية بعين شمس، والدكتور عادل فخري وكيل معهد الدراسات القبطية، وعاطف بشاي الكاتب والسيناريست المصري، والدكتور نادر الالفي الذي يحاضر عن الفنون القبطية في سياق الفن الإسلامي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب الذات القومية

الأكثر قراءة

ضبط سارقى فيلا محمد صلاح.. هكذا خططا للجريمة

إحالة قاتل ربة منزل فى شبرا الخيمة للمفتى

«كولر» يرفض الاجتماع بلاعبى الأهلى: «خذلونى»

وضع حجر الأساس لأول مجمع صناعى صديق للبيئة فى مصر

ضبط 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي في حملات مكبرة

المفتى يفحص إعدام المتهم بقتل إمام مسجد بشبين القناطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

القاعدة وزعيمها الجديد

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «4»

جلال حمام

وادى السيليكون ضحية الفيدرالى الأمريكى

صفوت البياضي

مفهوم الأزمات فى العلاقات الدولية

جمال-أسعد

التدين والفن

حسين دعسة

قمة روسية سورية.. في "نفق" الحرب الأسوأ

جمال زايدة

لعبة الأمم

أحمد المريخي

حكاية فى إقامة مسعود شومان

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يبدأ زيارة رسمية إلى ألمانيا تستمر 3 أيام

الجامعة العربية تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلى على إلغاء قانون «فك الارتباط»

نتنياهو يزور ألمانيا غدًا.. وشرطة برلين تعلن إجراءات أمنية مشددة