مكتبة الإسكندرية تنظم اليوم السنوي الثامن للتراث القبطي.. غدا

ينظم مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية اليوم السنوي الثامن للتراث القبطي بعنوان “التراث القبطي وقضايا التسامح والتعايش”، وذلك برعاية الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، وفي إطار التعاون المشترك بين مركز الدراسات القبطية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، ومركز الطفل للحضارة والإبداع، وذلك غدا الخميس، بمركز الطفل للحضارة والإبداع بمصر الجديدة.

يتضمن اليوم عددًا من المحاضرات يلقيها نخبة من أهم باحثي القبطيات والمفكرين في مصر، ومعرض أيقونات قبطية، وعرض فريق (إدراك) مركز الطفل للحضارة والإبداع بالتعاون مع فريق (أكاديمية دورا) وفريق (أغصان الزيتون) إدارة التضامن حي الزيتون، وكورال «ثمر الروح» بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس والأنبا إبرآم بحدائق المعادي.

ويحاضر بالملتقى الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان للأقباط الأرثوذكس، والأنبا توماس عدلي مطران الجيزة والفيوم وبني سويف للاقباط الكاثوليك، والربان فيلبس عيسى مسؤول كنيسة السريان الأرثوذكس بمصر، والدكتور عاطف مهني مدير مركز مسيحية الشرق الأوسط بكلية اللاهوت الإنجيلية.

كما يحاضر القس عيد صلاح راعي الكنيسة الإنجيلية بعين شمس، والدكتور عادل فخري وكيل معهد الدراسات القبطية، وعاطف بشاي الكاتب والسيناريست المصري، والدكتور نادر الالفي الذي يحاضر عن الفنون القبطية في سياق الفن الإسلامي.