السبت 22 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

13 مايو.. أسقفية الشباب تنظم يومًا تدريبيًا لخدام الكنيسة القبطية

الانبا موسى
الانبا موسى

أعلنت لجنة الشباب الجامعي بأسقفية الشباب الأقباط الأرثوذكس، برئاسة الانبا موسى والأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، عن تنظيم يوم تعليمي وتدريبي للخدام.

يحمل اليوم التعليمي مسمى "اورثو – تيك اوف"، وذلك ببيت القديس مارمرقس بشبرا، بجمعية احمد عرابي بالعبور، وذلك يوم 13 من شهر مايو المقبل، تحت شعار "اِحْفَظِ الْوَدِيعَةَ الصَّالِحَةَ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ السَّاكِنِ فِينَا." (2 تي 1: 14).

وعن اهتامام الكنيسة بالشباب ايضا، هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، الطالب مارك القس مارتيروس، الذي حصل مؤخرًا على الجائزة الأولى في مسابقة "لمحات عن الهند"، والتي أقامها المركز الثقافي الهندي وسفارة الهند في مصر في ديسمبر الماضي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية.

وفاز "مارك" بالمركز الأول عن المرحلة الثانوية في المسابقة التي شارك فيها ٤٦٠٠ مشارك من كافة المراحل الدراسية من ٤٣١ مدرسة، حيث رسم بورتريه للشاعر الهندي العالمي "طاغور"، وعباراته الشهيرة: "الحب هو الحقيقة الوحيدة".

وتم تكريم "مارك" مع جميع الفائزين من كافة المراحل الدراسية في حفل أقامته السفارة الهندية لهذا الغرض.

قدّم الطالب لوحة بورتريه من رسمه لقداسة البابا، ومدح قداسته تشجيع والديه لموهبته، كما تمنى له المزيد من النجاح، وقدم له لوحة فنية عن ملاك الرب.

وحصل مارك على الميدالية الذهبية وشهادة تقدير و نتيجة مكتب يصدرها المركز الثقافي الهندي مطبوع عليها صورة البورتيرية الفائز ومجموعة من الجوائز الأخرى، كما أهدى مارك في الاحتفالية بورترية لمعالي السفير الهندي.

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