البرلمان العربى يثمن قرارات مجلس جامعة الدول فى التصدى لممارسات الاحتلال الإسرائيلى

ثمن البرلمان العربي عاليًا مخرجات وقرارات الدورة 159 لمجلس جامعة الدول العربية برئاسة مصر، مؤكدًا على استمرار جهوده في دعم ومساندة القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني الأبي، والتصدي للإجراءات أحادية الجانب والاستفزازية لحكومة سلطة الاحتلال اليمينية المتطرفة والتي تقوض حل الدولتين، والعمل على تمكين الفلسطينيين من ممارسة حقهم وإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

ومن ناحيته ثمن مجلس الجامعة العربية في ختام أعمال الدورة العادية 159 على مستوى وزراء الخارجية، والتي عقدت أمس الأربعاء، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، جهود البرلمان العربي لدعم القضية الفلسطينية وحماية المكانة القانونية والروحية والتاريخية لمدينة القدس المحتلة، ودعا البرلمانات العربية إلى تحركات مماثلة مع البرلمانات حول العالم.

كما تبنى مجلس جامعة الدول العربية دعوة البرلمان العربي للمجتمع الدولي في بيانه الصادر بتاريخ 28 فبراير 2023م، بشأن إدراج مجموعات وعصابات المستوطنين التي ترتكب الجرائم والمجازر بحق الشعب الفلسطيني على قوائم الإرهاب، واتخاذ التدابير القانونية بحقهم فيما اقترفوه من جرائم ضد الإنسانية.



وفي وقت سابق الثلاثاء، أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، المجزرة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين، وذهب ضحيتها ستة شهداء، وعدد من الجرحى، إضافة لاستهداف المنازل، وتخريب الممتلكات، مطالبًا الإدارة الأمريكية بالتدخل لوقف المجازر المتنقلة في المدن والبلدات والقرى والمخيمات، التي يذهب ضحيتها العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني.

كما دعا المنظمات الحقوقية الدولية إلى إدانة هذه الجريمة، وتحميل سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عنها، وعن جميع الجرائم المرتكبة، وعدم السماح للجناة بالإفلات من العقاب، مؤكدًا حق الشعب الفلسطيني في مواصلة نضاله لإنهاء الاحتلال ونيل حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وكان إضراب شامل اليوم، قد عم مدنًا عدة في الضفة الغربية حدادًا على ضحايا مخيم جنين، وشمل كل مناحي الحياة، فيما وضع جيش الاحتلال الإسرائيلي قواته في حالة تأهب قصوى في الضفة الغربية والقدس، تحسبًا لوقوع عمليات انتقام.