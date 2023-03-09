الخميس 09 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

البرلمان العربى يثمن قرارات مجلس جامعة الدول فى التصدى لممارسات الاحتلال الإسرائيلى

البرلمان العربي
البرلمان العربي

 ثمن البرلمان العربي عاليًا مخرجات وقرارات الدورة 159 لمجلس جامعة الدول العربية برئاسة مصر، مؤكدًا على استمرار جهوده في دعم ومساندة القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني الأبي، والتصدي للإجراءات أحادية الجانب والاستفزازية لحكومة سلطة الاحتلال اليمينية المتطرفة والتي تقوض حل الدولتين، والعمل على تمكين الفلسطينيين من ممارسة حقهم وإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

ومن ناحيته ثمن مجلس الجامعة العربية في ختام أعمال الدورة العادية 159 على مستوى وزراء الخارجية، والتي عقدت أمس الأربعاء، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، جهود البرلمان العربي لدعم القضية الفلسطينية وحماية المكانة القانونية والروحية والتاريخية لمدينة القدس المحتلة، ودعا البرلمانات العربية إلى تحركات مماثلة مع البرلمانات حول العالم.

كما تبنى مجلس جامعة الدول العربية دعوة البرلمان العربي للمجتمع الدولي في بيانه الصادر بتاريخ 28 فبراير 2023م، بشأن إدراج مجموعات وعصابات المستوطنين التي ترتكب الجرائم والمجازر بحق الشعب الفلسطيني على قوائم الإرهاب، واتخاذ التدابير القانونية بحقهم فيما اقترفوه من جرائم ضد الإنسانية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، المجزرة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين، وذهب ضحيتها ستة شهداء، وعدد من الجرحى، إضافة لاستهداف المنازل، وتخريب الممتلكات، مطالبًا الإدارة الأمريكية بالتدخل لوقف المجازر المتنقلة في المدن والبلدات والقرى والمخيمات، التي يذهب ضحيتها العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني.

كما دعا المنظمات الحقوقية الدولية إلى إدانة هذه الجريمة، وتحميل سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عنها، وعن جميع الجرائم المرتكبة، وعدم السماح للجناة بالإفلات من العقاب، مؤكدًا حق الشعب الفلسطيني في مواصلة نضاله لإنهاء الاحتلال ونيل حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وكان إضراب شامل اليوم، قد عم مدنًا عدة في الضفة الغربية حدادًا على ضحايا مخيم جنين، وشمل كل مناحي الحياة، فيما وضع جيش الاحتلال الإسرائيلي قواته في حالة تأهب قصوى في الضفة الغربية والقدس، تحسبًا لوقوع عمليات انتقام.

البرلمانات العربية الجامعة العربية الشعب الفلسطيني الضفة القضية الفلسطينية القدس المحتلة لاحتلال الإسرائيلي لبرلمان العربى جنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين «2»

الأكثر قراءة

نقابة المعلمين تقر بدء صرف زيادة الميزة التأمينية 37 ألف جنيه بدءا من يناير 2023

أسعار الحج السياحى 2023.. تبدأ من 90 ألف جنيه بدون تذاكر الطيران

غموض حول مقتل سيدة بالهرم وأصابع الاتهام تشير لزوجها

اخترت محاربة الإرهاب مع البناء والتنمية.. أبرز تصريحات الرئيس السيسى اليوم

وعد الخلاص من الإرهاب يتحقق.. أهالى شهداء يروون سيرة الأبطال

العثور على 4 جثث بعد حريق وانفجار فى فيلا بسويسرا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فرانس 24.. لسان الإرهابيين!

محمد العسيري

اسمه مهرجان التمور

د. ثناء هاشم

كارت اصفر لأساتذة أكاديمية الفنون

د هند جاد

يوم المرأة العالمى: 100 عام من الكفاح حتى النجاح

محمد المنايلى

مصر الإنسان.. وتحدى السرطان

ماجد حبته

سانت كاترين.. والتجلى الأعظم

بسنت حسن

«مثلث التعاسة» الجزء الثانى «اليخت»

جلال حمام

هل تصبح السينما الخليجية.. قوة ناعمة عالمية؟

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الدفاع الأمريكى يشيد بقيادة مصر ودورها فى تهدئة التوترات الإسرائيلية الفلسطينية

وزير إسرائيلى يعتذر عن تصريحاته حول «محو حوارة»: يجب على محاسبة نفسى

اللجنة الوزارية العربية بشأن فلسطين تدين استمرار التصعيد الإسرائيلي في القدس