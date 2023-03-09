النائب أحمد عاشور: يوم الشهيد يجسد التضحية والفداء ويخلد ذكرى الأبطال

تقدم النائب أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بأصدق التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى القوات المسلحة المصرية، ووزيرا الدفاع والداخلية، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

وأكد "عاشور" أن يوم الشهيد يجسد أسمى معاني الفداء من أجل الوطن، ويلقي الضوء على تضحيات الأبطال الذين جادوا بأرواحهم من أجل هذا الوطن، وأن تضحياتهم العظيمة ستبقى راسخة في ضمير ووجدان هذا الوطن، وستبقى سيرتهم الطيبة باقية لأبد الآبدين.

ونوه "عاشور" إلى أن مصر وهي تحتفل بيوم الشهيد وتحيي ذكرى الأبطال، فهي تحتفل أيضا بالقضاء على الإرهاب وهزيمة، خاصة على أرض الفيروز، ودوران عجلة الإنتاج، والعبور بمصرنا الغالية لبر الأمان.

وشدد "عاشور" على أن ما تشهده مصر اليوم من إنجازات ضخمة، ما كانت تحقق لولا تضحيات هؤلاء الأبطال، الذين تصدوا بشجاعة واستبسال لخفافيش الظلام.

ولفت "عاشور" إلى أننا ونحن نحتفل بيوم الشهيد يجب ألا ننسى تضحيات أسر شهدائنا الأبرار، ممن فقدوا الابن، أو الأب، أو الزوج، أو الأخ، فإليهم جميعا التحية والتقدير من شعب مصر على صبرهم وتحملهم، محتسبين شهداؤهم عند الله "سبحانه وتعالى" وراضيين بقضاء الله وقدره.

وأوضح "عاشور" أن الدولة تحتفل في 9 مارس من كل عام، بيوم الشهيد، وهو ذكرى استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أثناء تواجده على الجبهة بين أبنائه من أبطال حرب الاستنزاف، وذلك فى رسالة تؤكد على تواجد قيادات القوات المسلحة بين أبنائهم من المقاتلين على الجبهة، وفى يوم 9 مارس من كل عام تقيم القوات المسلحة المصرية العديد من الفعاليات الرسمية، التى يحضرها كبار رجال الدولة والشخصيات العامة، بالإضافة للمواطنين، وأسر الشهداء والمصابين على مدار الفترة الماضية، فى إجراء يؤكد عدم نسيان أسر الشهداء والمصابين مهما مر عليهم من عقود.