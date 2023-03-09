الخميس 09 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

النائب أحمد عاشور: يوم الشهيد يجسد التضحية والفداء ويخلد ذكرى الأبطال

النائب أحمد عاشور
النائب أحمد عاشور

تقدم النائب أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بأصدق التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى القوات المسلحة المصرية، ووزيرا الدفاع والداخلية، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

وأكد "عاشور" أن يوم الشهيد يجسد أسمى معاني الفداء من أجل الوطن، ويلقي الضوء على تضحيات الأبطال الذين جادوا بأرواحهم من أجل هذا الوطن، وأن تضحياتهم العظيمة ستبقى راسخة في ضمير ووجدان هذا الوطن، وستبقى سيرتهم الطيبة باقية لأبد الآبدين.

ونوه "عاشور" إلى أن مصر وهي تحتفل بيوم الشهيد وتحيي ذكرى الأبطال، فهي تحتفل أيضا بالقضاء على الإرهاب وهزيمة، خاصة على أرض الفيروز، ودوران عجلة الإنتاج، والعبور بمصرنا الغالية لبر الأمان.

وشدد "عاشور" على أن ما تشهده مصر اليوم من إنجازات ضخمة، ما كانت تحقق لولا تضحيات هؤلاء الأبطال، الذين تصدوا بشجاعة واستبسال لخفافيش الظلام.

ولفت "عاشور" إلى أننا ونحن نحتفل بيوم الشهيد يجب ألا ننسى تضحيات أسر شهدائنا الأبرار، ممن فقدوا الابن، أو الأب، أو الزوج، أو الأخ، فإليهم جميعا التحية والتقدير من شعب مصر على صبرهم وتحملهم، محتسبين شهداؤهم عند الله "سبحانه وتعالى" وراضيين بقضاء الله وقدره.

وأوضح "عاشور" أن الدولة تحتفل في 9 مارس من كل عام، بيوم الشهيد، وهو ذكرى استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أثناء تواجده على الجبهة بين أبنائه من أبطال حرب الاستنزاف، وذلك فى رسالة تؤكد على تواجد قيادات القوات المسلحة بين أبنائهم من المقاتلين على الجبهة، وفى يوم 9 مارس من كل عام تقيم القوات المسلحة المصرية العديد من الفعاليات الرسمية، التى يحضرها كبار رجال الدولة والشخصيات العامة، بالإضافة للمواطنين، وأسر الشهداء والمصابين على مدار الفترة الماضية، فى إجراء يؤكد عدم نسيان أسر الشهداء والمصابين مهما مر عليهم من عقود.

عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزيرا الدفاع والداخلية يوم الشهيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين «2»

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: الأزمة الاقتصادية ليست المقياس الحقيقى للدولة المصرية.. إحنا بخير

الرئيس السيسى: هدفنا كان القضاء على الإرهاب فى سيناء مع تحقيق التنمية

إنهاء إجراءات إخلاء سبيل نجل علي بدرخان من قسم شرطة المطرية

«ماتوا عشان نعيش».. زوجات الشهداء: آلام الفقد تختلط بمشاعر الفخر

الرئيس السيسى لأهالى الشهداء: «لن ننساكم وده أقل شىء ممكن نعمله علشانكم»

ابن شقيقة اللواء نبيل فراج: ما يحدث فى مصر من إنجازات بمثابة الثأر لشهدائنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فرانس 24.. لسان الإرهابيين!

محمد العسيري

اسمه مهرجان التمور

د. ثناء هاشم

كارت اصفر لأساتذة أكاديمية الفنون

د هند جاد

يوم المرأة العالمى: 100 عام من الكفاح حتى النجاح

محمد المنايلى

مصر الإنسان.. وتحدى السرطان

ماجد حبته

سانت كاترين.. والتجلى الأعظم

بسنت حسن

«مثلث التعاسة» الجزء الثانى «اليخت»

جلال حمام

هل تصبح السينما الخليجية.. قوة ناعمة عالمية؟

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الدفاع الأمريكى يشيد بقيادة مصر ودورها فى تهدئة التوترات الإسرائيلية الفلسطينية

وزير إسرائيلى يعتذر عن تصريحاته حول «محو حوارة»: يجب على محاسبة نفسى

اللجنة الوزارية العربية بشأن فلسطين تدين استمرار التصعيد الإسرائيلي في القدس