بتكلفة 10 ملايين جنيه.. تطوير مركز شباب أبيس القرية العاشرة بالإسكندرية

تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بقطاع الشباب والرياضة، على كل المستويات سواء بالألعاب أو مراكز الشباب والنوادي وتطوير كل المنشآت، حيث تم تنفيذ مشروع تطوير مركز شباب أبيس القرية العاشرة بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بالمناطق النائية والمحافظات الحدودية وتطويرها على كل الجوانب والمستويات.

وتم تنفيذ مشروع تطوير مركز شباب أبيس القرية العاشرة، بمحافظة الإسكندرية، في أكتوبر ٢٠٢٠، وذلك ضمن مشروعات الدولة المصرية في قطاع الشباب والرياضة، بإجمالي تكلفة 10 ملايين و140 ألف جنيه.

وشملت أعمال تطوير مركز شباب أبيس القرية العاشرة، إنشاء حمام سباحة نصف أوليمبي، بمشاركة القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع لمدة 9 سنوات بزيادة سنوية 10% وبتكلفة 8 ونصف مليون جنيه، وملعب كرة قدم نجيل صناعي، بتكلفة مليون و800 ألف جنيه بنظام حق الانتفاع لمدة 5 سنوات وزيادة سنوية 10%، بقيمة إجمالية 10 ملايين و140 ألف جنيه.

وافتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أعمال تطوير مركز شباب أبيس القرية العاشرة، وأكد خلال افتتاحه أهمية وجود مراكز شباب ومشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الرياضية، خاصة أن مراكز الشباب هى مراكز خدمية للمجتمع بكل الأنشطة الرياضية والاجتماعية، كما أن وزراة الشباب والرياضة تسعي لتنفيذ العديد من الفعاليات المتنوعة في كل المشروعات والمدن الجديدة، بهدف تعريف الشباب بما يحدث على أرض الواقع من مشروعات كبرى، والاستفادة من قيمة الرياضة في التسويق للمدن والمشروعات الجديدة، وطالب الشباب بمواجهه الشائعات و نشر الصورة الصحيحة عن مصر ومشروعات التنمية الموجودة فيها.