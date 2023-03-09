الخميس 09 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الكشري والسوشي.. أطعمة ينبغي تجنبها في شهر رمضان 2023

اطعمة فى شهر رمضان
اطعمة فى شهر رمضان

يحل شهر رمضان المبارك علينا ولا يمكننا أن نكون أكثر حماسًا للتجمعات العائلية والأصدقاء والطعام اللذيذ والقدرة على التوبة في طقوس رمضان.

ولكن مع اقتراب موسم الصيام هناك بعض الأطعمة التي يجب عدم تناولها خلال الشهر لتجنب عسر الهضم أو الانزعاج أو العطش الشديد في اليوم التالي.

سوشي

بقدر ما قد يكون لذيذًا يمكن أن يجعل السوشي صيام اليوم التالي أمرًا صعبًا للغاية، ويرجع ذلك إلى محتواها العالي من الأسماك وصلصة الصويا المالحة مما يجعل جسمك يدعو ببطء للحصول على كوب من الماء المرطب، واعتمادًا على المقدار الذي تأكله فإن السوشي ليس أكثر الأطباق إشباعًا ويمكن أن يتركك جائعًا طوال اليوم.

فسيخ

هذا لا يحتاج إلى تفسير أليس كذلك؟ الفسيخ سمكة مخمرة ومملحة بشدة ستجعلك بلا شك تشعر بالعطش وعدم الراحة في اليوم التالي لتناولها، والأسوأ من ذلك إذا لم يتم تخميره بشكل صحيح فقد يؤدي إلى التسمم الغذائي.

المشروبات المحتوية على الكافيين 

بالإضافة إلى الجفاف يعد انسحاب الكافيين من أصعب التحديات التي نواجهها خلال شهر رمضان، إذا كنت من محبي الكافيين فقد يبدو من المستحيل قضاء يوم دون تناول كوب من الشاي أو القهوة على الأقل بعد الإفطار، لكن يجب عليك الحد من تناول الكافيين قبل رمضان حتى لا تكافح كثيرًا عندما يبدأ الصيام.

كميات وفيرة من السكر

بقدر ما نحب حلويات رمضان الشهية التي لا يمكننا الحصول عليها في كل موسم صيام، فإن تقليل تناول السكر يمكن أن يساعد في تسهيل صيامك في اليوم التالي، يمكن أيضًا أن تعتاد على تقليلها في حياتك اليومية بغض النظر عن رمضان.

الكشري

يجب أن تعرف آثار الحموضة وعسر الهضم التي يسببها الكشري، لا يمكننا إنكار أنه طعام أساسي يظهر في إفطار رمضاني واحد على الأقل لذا  إذا كنت تخطط لتناول الكشري فتأكد على الأقل من تناول مشروب بروبيوتيك بجانبك لتسهيل عملية الهضم وتجنب الانزعاج طوال اليوم.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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