اتحاد الكرة يطالب بزيادة الجماهير في مباراة مالاوي بتوصية من فيتوريا

طالب مسؤولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام الجهات الأمنية بضرورة زيادة عدد الجماهير فى مباراة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، المقرر لها يوم 24 مارس الجاري في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

وجاء تحرك رجال الجبلاية بناء على توصية من البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، الذي يرى ضرورة زيادة أعداد الجماهير في مباريات الفراعنة، لإكساب اللاعبين ميزة اللعب في وسط أعداد غفيرة من الجماهير بعدما افتقد منتخب مصر لهذه الميزة طوال السنوات الماضية وهو ما دفع مسئولو الجبلاية للمطالبة بحضور 50 ألف مشجع باستاد القاهرة لدعم الفراعنة في لقاء الجولة الثالثة.

وطلب فيتوريا أيضا تقديم معسكر المنتخب لمدة 24 ساعة، ليبدأ يوم 19 مارس بدلا من 20 من نفس الشهر.

ومن المنتظر أن يعلن جهاز المنتخب عن القائمة النهائية للاعبين المحترفين والمحليين يوم 17 مارس الجاري، استعدادًا لمباراتي مالاوي والذي تحدد يوم 24 مارس موعدًا لمباراة الجولة الثالثة باستاد القاهرة في التاسعة مساءً، بينما حدد منتخب مالاوي الساعة الثالثة عصرا يوم 28 مارس موعدًا لاستضافة منتخب مصر في الجولة الرابعة للتصفيات.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين، لمعسكر شهر مارس المقرر انطلاقه في الفترة من 20 – 28 و يتخلله مباراتي مالاوي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار واللاعبون هم :

محمد صلاح -ليفربول الإنجليزي

أحمد حجازي – اتحاد جدة السعودي –

أحمد حسن كوكا – ألانيا سبور التركي .

طارق حامد – اتحاد جدة السعودي

سام مرسى - ايبسويتش الإنجليزي

أحمد حمدى – مونتريال الكندي

مصطفى محمد – نانت الفرنسي.

عمر مرموش - فولفسبورج الألماني

إمام عاشور – ميتلاند الدنماركي.

وخرج الثنائي محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي و محمود تريزيجيه لاعب طرابزون التركي من قائمة المحترفين بسبب الإصابة وصعوبة لحاقهما بمعسكر المنتخب.