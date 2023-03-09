تكريم الحاصلين على دورة التحول الرقمي بجامعة بنها

أكد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، أن التحول الرقمي في الجامعات أصبح اتجاهًا عصريًا يتوافق مع طبيعة متغيرات العصر ومتطلباته وشرطًا لبناء المعرفة في المجتمع.

من جهتها، كرّمت شيرين شوقي، أمين عام الجامعة العاملين بالجهاز الإداري بكليات ووحدات الجامعة وإداراتها المختلفة الحاصلين على دورة التحول الرقمي، وذلك بحضور شادي المشد، نائب المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشؤون الإدارية.

وقامت أمين عام الجامعة بتسليم شهادات اجتياز دورة التحول الرقمي للعاملين بالجهاز الإداري، مؤكدة حرص وسعي الجامعة علي تعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة، ومواكبة التطور والتحول التكنولوجي تحقيقًا للتميز الرقمي والمؤسسي.

كما وجهت أمين عام الجامعة الشكر لوحدة التدريب بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة، ومركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة لتميزهم في تنظيم في الدورات التدريبية للجهاز الإداري لتطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.