الخميس 09 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القليوبية يدشن أعمال إنشاء المحطة الوسيطة بالقناطر الخيرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

دشن عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعمال إنشاء المحطة الوسيطة لجمع القمامة بمدينتي القناطر الخيرية وقليوب، ضمن خطة المحافظة للنهوض بمستوى النظافة بالمحافظة وإنشاء محطات وسيطة لجمع القمامة وفرزها بجميع مدن المحافظة.

وأكد المحافظ أن المحطة الوسيطة ستقام على مساحة 4.5 فدان وتستوعب 10 آلاف طن يوميا وسيتم إنشاء خط فرز بالمحطة سيقلل عملية نقل القمامة بنسبة 40% وسيستغرق عملية الإنشاء 6 أشهر فقط، وتم إسناد الأعمال إلى إحدى الشركات بتكلفة 40 مليون جنيه، وستخدم المحطة مدينتي القناطر الخيرية وقليوب وسيتم دعم المحطة بالمعدات اللازمة للتشغيل بالتنسيق مع وزارة البيئة ومن الخطة الاستثمارية للمحافظة.

وأكد المحافظ على حرص المحافظة على الارتقاء بمنظومة النظافة من خلال إنشاء المحطات الوسيطة التي تسهم بشكل كبير في القضاء على تراكمات القمامة بالشوارع لحين نقلها إلى المدافن العمومية، حيث تسعى المحافظة لإنشاء محطات وسيطة لجمع القمامة تغطي جميع مدن المحافظة بمدينة بنها على مساحة 9.5 فدان، لتخدم مدن بنها وكفر شكر وإنشاء محطة وسيطة لجمع القمامة بالخانكة على مساحة 3.5 فدان لتخدم مدينة الخانكة للقضاء على مشكلة القمامة  بالإضافة إلى توسعة المحطة الوسيطة بحي شرق شبرا الخيمة لاستيعاب أكبر قدر من المتولد من القمامة بشبرا الخيمة.

جاءت الجولة بحضور اللواء طارق ماهر، رئيس مدينة القناطر الخيرية، والمهندس علي عودة، مدير مديرية الإسكان، والمهندس حسام العيلة، مدير المشروعات بمديرية الإسكان، والدكتور محمد حسن استشاري المشروع. 

الخطة الأستثمارية للمحافظة القناطر الخيرية المحطة الوسيطة تراكمات القمامة عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية محافظ القليوبية محطة وسيطة مدينة القناطر الخيريه

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