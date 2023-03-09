الخميس 09 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس متهمين بممارسة الدجل والشعوذة على المواطنين 15 يومًا

حبس
حبس

جدد قاضى المعارضات المختص، حبس متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين وممارسة أعمال الدجل والشعوذة على مواقع التواصل الاجتماعي زاعمين قدرتهما على العلاج، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.

وكشفت التحريات الأمنية، عن ممارسة المتهمين نشاطا إجراميا تخصص في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق إنشاء وإدارة العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء وهمية، والقيام بمشاركات ومقاطع فيديو مسجلة ونشرها على تلك المواقع الاحتيالية مدعين قدرتهم الفائقة على أساليب العلاج الروحاني، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الاستيلاء على أموال المواطنين من خلال تحويلات مالية، أو إرسال أكواد كروت شحن الهواتف محمولة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على القيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر نظير مبالغ مالية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد وضبط (ممارس أعمال الدجل والشعوذة، وآخر "معاون له")، وعُثر بحوزتهما على (2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين احتواؤهما على الرسائل والمحادثات التى تؤكد نشاطهما الإجرامي"- الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل والشعوذة- مبالغ مالية من متحصلات نشاطهما الإجرامي).

وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قاض المعارضات النصب والاحتيال علي المواطنين الدجل والشعوذة

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