الرئيس السيسي يكرم أسر الشهداء ومصابي العمليات

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أسر شهداء العمليات، الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن، من أبناء القوات المسلحة.

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة.

أسماء الشهداء

ـ العميد أركان حرب محمد محمود محمد عبد الوهاب، سلاح المشاة.

ـ العميد أركان حرب أحمد محمد أحمد جمعة، سلاح الاستطلاع.

ـ عاصم محمد عصام الدين عبد الرحمن شحاتة، سلاح المشاة.

ـ المقدم أمير إبراهيم عوض الله عوض الله.

ـ الرائد أحمد بهجت رزق مناع.

ـ النقيب محمد جمال عطية الأكشر، سلاح المدفعية.

ـ العريف معاذ أحمد خالد رشاد.

ـ العريف شريف محروس محروس غانم.

ـ الجندي أحمد سمير الشحات.

وكرم الرئيس السيسي المصابين في العمليات وهم:

مصابو العمليات

ـ الرائد أنور وجدي متولي سلاح المدفعية، من مصابي حرب أكتوبر 1973.

ـ جندي سليمان تاوضروس أرمانيوس، سلاح المهندسين العسكريين من مصابي حرب أكتوبر 1973.

المكرمون من مجاهدي سيناء

ـ سمير محمد سالم سليمان.

ـ الشهيد علي سليمان محمد حسن.