الخميس 09 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخماد حريق سيارة ملاكي أسفل محور 26 يوليو بالعجوزة

جريدة الدستور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب داخل سيارة ملاكي أسفل محور 26 يوليو أمام المرور بدائرة قسم شرطة العجوزة دون وقوع إصابات.

تلقى المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل سيارة ملاكي أسفل محور 26 يوليو أمام المرور بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الحماية المدنية السيطرة علي حريق محور 26 يوليو العجوزة

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