الخميس 09 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس الرقابة المالية: السماح بتأسيس شركات لتداول المشتقات خلال أيام

الدكتور محمد فريد
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه يجري العمل على تطوير أسواق الكربون من ناحية الإطار الفني بجانب الإطار التشريعي والقانوني، ووصل إلى المرحلة النهائية وهي بيع الأوراق المالية المقترضة "الشورت سيلينج" بجانب السماح خلال أيام بتأسيس شركات لتداول المشتقات المالية.

وأضاف فريد، خلال مؤتمر حصاد الرقابة المالية 2022 تحت شعار "استعادة الثقة ووضع الأسس"،  أن هناك نشأت متزايد لنشاط التأمين ومن ثم نعمل على خلق جيل جديد من الإكتواريين لمواجهة التوسع في النشاط بالتعاون مع الجامعة الأمريكية.

وذكر أنه يجب أن يتم إتاحة للمؤسسات المساندة للرقابة المالية بالكامل مع الأنشطة عبر إتاحة التنفيذ العكسي في سوق المال، ومقترح تعديلات لإتاحة آليات للشركات للتعامل مع معالجات سعر الصرف المتكررة وذلك لمواجهتها في القوائم المالية ووضعها في حقوق الملكية كما هو متبع عالميا.

واختتم فريد: «اقترحنا على مجلس الوزراء 6 معايير أهما معايير تقييم الأصول الثابتة، ما قد ينعكس على الحقوق المالية لميزانيات الشركات ومن ثم إعادة التقييم تمكنهم من تمويل إضافي من القطاع المصرفي».

تطوير أسواق الكربون التشريعي والقانوني لسماح خلال أيام بتأسيس شركات لتداول المشتقات المالية مؤتمر حصاد الرقابة المالية 2022 تحت شعار استعادة الثقة ووضع الأسس شأت متزايد لنشاط التأمين ومن ثم نعمل على خلق جيل جديد من الإكتواريين

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