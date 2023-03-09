الخميس 09 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تضبط مكتب إنتاج فني بدون ترخيص في الجيزة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نجحت الداخلية في ضبط مكتب "كاستنج" وإنتاج فنى بدون ترخيص بالجيزة، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة مكتب سينمائى "كاستنج" بدون ترخيص - كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، لاستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو دون إجازة رقابية مستخدماً معدات تصوير وأجهزة حاسب آلى "محمل عليها مصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابياً" بالمخالفة للقانون. 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبط (المدير المسئول – مقيم بالجيزة) وبالتفتيش فى حضوره أمكن  ضبط ("هارد ديسك" محمل عليه مجموعة من البرامج والتطبيقات مقلدة ومنسوخة وكذا مقاطع الفيديو المصورة بدون إجازة رقابية لراغبى التمثيل – كاميرا "ديجيتال" بها وحدة تخزين محمل عليها مجموعة من مقاطع الفيديو) وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع صاحب المكتب بقصد تحقيق الربح المادى.

الداخلية مكتب كاستنج وزارة الداخلية الملكية الفكرية حقوق الملكية الفكرية

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