حالتهم خطيرة.. تفاصيل إصابة سيدة و4 أطفال في سقوط كابل ضغط عالي بحلوان

تباشر جهات التحقيق في القاهرة، التحقيقات في نشوب حريق داخل منزل بمنطقة كفر العلو التابعة لمدينة حلوان جنوب القاهرة، وإصابة 4 أطفال وسيدة جراء الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بمديرية أمن القاهرة، تضمن نشوب حريق داخل منزل بمنطقة كفر العلو بمدينة حلوان، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في القاهرة مصحوبة بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مسرح الحادث.

بالانتقال والفحص تبين اشتعال النيران داخل منزل بمنطقة كفر العلو، ووقوع إصابات في الحادث، وتمكنت وحدات الإطفاء من السيطرة على الحريق ونقل المصابين إلى المستشفى.

وتبين من تحريات أجهزة أمن القاهرة، نشوب الحريق داخل المنزل جراء سقوط كابل كهرباء ضغط عالي مما تسبب في حدوث ماس كهربائي ونشوب الحريق في المنزل.

كما شرحت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، والتقارير الطبية للمستشفى العام إصابة ربة منزل في الحادث و4 أطفال بحروق من الدرجة الأولى والثانية وجاري عمل اللازم لهم.

والمصابين في حادث حريق كفر العلو هم م ع 38 سنة ربة منزل، وش ك 15 سنة وش ع 15 سنة وهالة ع 10 سنوات وف ع 10 سنوات، مصابين جميعا بحروق من الدرجة الأولى والثانية وتم تحويلهم بعد ذلك إلى مستشفى القصر العيني بسبب خطورة حالتهم.

وكشفت التحقيقات الأولية في الحادث ومعاينة فرق الأدلة الجنائية سقوط كابل كهرباء ضغط عالي على المنزل مما نتج عنه حدوث ماس كهربائي واشتعال النيران وإصابة السيدة و4 أطفال في الحادث.

وطلبت جهات التحقيق تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة حول الحادث، وأيضا الاستماع لأقوال المصابين حال سماح حالتهم الصحية بذلك.