ضبط مسلحين سطوا على سيارة محملة بالسجائر في المنوفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة تلا بمديرية أمن المنوفية من (مندوب مبيعات ، وسائق "بإحدى شركات الدخان") بأنه أثناء توقفهما بدائرة المركز لبيع منتجات الشركة من السجائر فوجئا بـ(4 مجهولين) يستقلون دراجتين ناريتين ويحمل أحدهم سلاح نارى قاموا بالاستيلاء منهما على مبلغ مالى من داخل السيارة قيادة الثانى ولاذوا بالهرب.

تم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية ، مقيمين بنطاق محافظتى "المنوفية – الغربية").

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وأنهم عقدوا العزم على سرقة المجنى عليهما لسابقة مشاهدتهما حال توقفهما فى ذات المكان وأرشدوا عن (جزء من المبلغ المستولى عليه - إيصال سداد قسط قرض بإسم أحدهم بأحد البنوك - 2 بندقية آلية - 3 خزينة - 2 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - الدراجتين المستخدمتان فـى الواقعة) وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية .