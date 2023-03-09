الداخلية تضبط مخدرات بـ1.9 مليون جنيه بالجيزة

في ضربة أمنية حاسمة، نجحت الداخلية في ضبط 24500 قرص مخدر بحوزة أحد الأشخاص بالجيزة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية متجرى ومروجى المواد المخدرة.

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام - نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات – الأمن المركزى) ، ومديرية أمن الجيزة ، من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة).. حال قيادته سيارة "نقل" ملكه بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة ، وعُثر بحوزته على (24500 قرص مخدر – كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى ، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه ، والسيارة للتنقل بها ومقابلة عملائه للترويج لنشاطه الإجرامى وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,960,000مليون جنيه) تقريباً.