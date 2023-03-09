الخميس 09 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط متهمين بسرقة المتاجر بأسلوب كسر الباب

ضبط متهمين
ضبط متهمين

تمكنت جهود  الاجهزة الامنية من ضبط شخصين ، لهما معلومات جنائية)وبحوزتهما درج كاشير مكسور وبداخله مبلغ مالى – هاتف محمول - جهاز "لاب توب" مجهولين المصدر – عتلة حديدية) وإعترفا بأنها من متحصلات وقائع سرقة متاجر بأسلوب " المغافلة وكسر الباب" بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما  وضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الشرقية) وبحوزته (فرد خرطوش ، عدد من الطلقات لذات العيار ، بنسة حديدية ) لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك" وأقر بارتكابه 3 وقائع، وتم بإرشاده ضبط دراجة نارية من المسروقات المستولى عليها.

وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) لقيامه بمحاولة سرقة بعض شكائر البلح من (تاجر فاكهة ، وإصابته بجروح باليد) بدائرة قسم شرطة السلام ثان مستخدماً سلاح أبيض كان بحوزته.

الأجهزة الأمنية درج كاشير سرقة متاجر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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