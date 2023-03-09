ضبط متهمين بسرقة المتاجر بأسلوب كسر الباب

تمكنت جهود الاجهزة الامنية من ضبط شخصين ، لهما معلومات جنائية)وبحوزتهما درج كاشير مكسور وبداخله مبلغ مالى – هاتف محمول - جهاز "لاب توب" مجهولين المصدر – عتلة حديدية) وإعترفا بأنها من متحصلات وقائع سرقة متاجر بأسلوب " المغافلة وكسر الباب" بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما وضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الشرقية) وبحوزته (فرد خرطوش ، عدد من الطلقات لذات العيار ، بنسة حديدية ) لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك" وأقر بارتكابه 3 وقائع، وتم بإرشاده ضبط دراجة نارية من المسروقات المستولى عليها.

وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) لقيامه بمحاولة سرقة بعض شكائر البلح من (تاجر فاكهة ، وإصابته بجروح باليد) بدائرة قسم شرطة السلام ثان مستخدماً سلاح أبيض كان بحوزته.