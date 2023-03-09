الخميس 09 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تقديرًا لدورهن.. الرئيس السيسى يلتقط صورة تذكارية مع أمهات شهداء «مثلث القيادة»

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي أمهات شهداء "مثلث القيادة" بالتقاط صورة تذكارية معهن، تقديرًا لدورهن ودور أبنائهن الشهداء.

والتقط الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة، صورة تجمعن، وانفرد بصورة تجمعه مع كل أم شهيد.

وشهداء "مثلث القيادة"، هم الرائد مصطفي حجاجي مساعد الدفعة 103 حربية، والرائد محمد علي العزب مساعد الدفعة 104 حربية، والرائد عماد الدين أبورجيلة حامل العلم.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة، تحت عنوان "الثمن".

الرئيس عبدالفتاح السيسي أمهات شهداء مثلث القيادة صورة تذكارية الرئيس السيسي الندوة التثقيفية الـ 37 للقوات المسلحة

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وائل لطفي

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