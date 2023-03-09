الخميس 09 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على لصوص المنازل والمحال التجارية بمدينة بدر

القبض على لصوص
القبض على لصوص

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (4 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة بدر) لقيامهم بسرقة مسكن إحدى السيدات بدائرة القسم، وبحوزتهم (فرد خرطوش ، عدد من الطلقات لذات العيار) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" وأقروا بارتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها .

وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة أبواب وشبابيك المساكن بأسلوب "الفك" وأقر بارتكابه 3 وقائع بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (تاجر خردة - مقيم بدائرة القسم) .

مديرية امن القاهرة سرقة مسكن محافظة الشرقية

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وائل لطفي

عيوب المصريين «2»

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