القبض على لصوص المنازل والمحال التجارية بمدينة بدر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (4 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة بدر) لقيامهم بسرقة مسكن إحدى السيدات بدائرة القسم، وبحوزتهم (فرد خرطوش ، عدد من الطلقات لذات العيار) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" وأقروا بارتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها .

وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة أبواب وشبابيك المساكن بأسلوب "الفك" وأقر بارتكابه 3 وقائع بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (تاجر خردة - مقيم بدائرة القسم) .