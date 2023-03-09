انطلاق منافسات نصف نهائي كأس العالم للخماسي الحديث

تنطلق اليوم الخميس، منافسات الدور نصف النهائي لفردي سيدات لبطولة كأس العالم للخماسي الحديث، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 7 إلى 12 مارس الجاري، على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

ويُشارك في منافسات اليوم 4 لاعبات مصريات، وهن: ملك إسماعيل وهايدي عادل في المجموعة الأولى وسلمى عبد المقصود وأميرة قنديل في المجموعة الثانية.



وحسب نظام البطولة تأهلت أول 18 لاعبة من كل مجموعة من مجموعتي التصفيات إلى الدور نصف النهائي، والذي تبدأ منافساته اليوم بمشاركة 36 لاعبة يتم تقسيمهم على مجموعتين، على أن تتأهل 18 لاعبة للدور النهائي بواقع 9 لاعبات من كل مجموعة. ويُقام نهائي فردي السيدات يوم السبت المقبل.

ومن المقرر أن تبدأ المنافسات في المجموعة الأولى، بالسلاح في تمام الساعة الحادية عشر، ثم مسابقة السباحة في الحادية عشر والنصف ثم الليزر رن في الساعة الثانية عشر.

ومع الساعة الثالثة والنصف تبدأ منافسات المجموعة الثانية، بالسلاح أيضًا ثم السباحة في تمام الساعة الرابعة عصرًا وبعد نصف ساعة تقام منافسات الليزر رن.

وأقيمت أمس تصفيات الرجال وتأهل 6 لاعبين مصريين للدور نصف النهائي الذي سيقام غدًا وهم: أحمد ومحمد الجندي ومهند شعبان وأحمد أشرف وإسلام حامد ومعتز وائل.

ويُشارك بالبطولة أكثر من 150 رياضيًا من أبطال الخماسي الحديث من 35 دولة، للمشاركة بالبطولة الافتتاحية لسلسلة كأس العالم، والتي تُعد بداية وصولًا إلي أنقرة بتركيا مطلع يونيو المقبل حيث نهائي سلسلة كأس العالم للعام الجاري ، ومن ثم للوجهة النهائية العام المقبل وهي أوليمبياد باريس 2024.

وتكمن أهمية البطولة في النقاط التي سيجمعها الأبطال خلال تلك السلسلة وحتى صيف عام 2024، على طريق حلم المنافسة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأقيم أمس المؤتمر الصحفي للبطولة بحضور الدكتور أشرف صبحي ودير الشباب والرياضة والدكتور كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، والدكتور إيهاب عبد الرحمن وكيل الشئون الأكادمية بالجامعة الأمريكية، نائبًا عن رئيس الجامعة، والمهندس الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية نائبًا عن رئيس اللجنة الأولمبية، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي.