إصابة 5 فى حادث سيارتين بالشرقية

أصيب 5 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم وقع بين سيارتين ميكروباص وربع نقل بطريق فى نطاق الصالحية الجديدة فى محافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث بطريق 36 الحربى نطاق الصالحية الجديدة، انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين بالفحص وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وربع نقل، ما أسفر عن اصابة 5 أشخاص إصابات متعددة وتم نقلهم من قبل مرفق الإسعاف الى مستشفى الصالحية الجديدة لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.