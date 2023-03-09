الخميس 09 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 5 فى حادث سيارتين بالشرقية

حادث تصادم سيارتين
حادث تصادم سيارتين

أصيب 5 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم وقع بين سيارتين  ميكروباص وربع نقل بطريق فى نطاق الصالحية الجديدة فى محافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث بطريق 36 الحربى نطاق الصالحية الجديدة، انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين بالفحص وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وربع نقل، ما أسفر عن اصابة 5 أشخاص إصابات متعددة وتم نقلهم من قبل مرفق الإسعاف الى مستشفى الصالحية الجديدة لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

حادث تصادم الصالحية الجديدة محافظة الشرقية مديرية أمن الشرقية

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وائل لطفي

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