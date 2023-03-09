الخميس 09 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

برلماني يطالب بالرقابة على الأسعار لمواجهة التجار المحتكرين

النائب محمود منصور
النائب محمود منصور

أكد النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، ضرورة الرقابة على الأسواق بشكل عام ولا يقتصر الأمر على شن حملات لفترة معينة ولكن طوال الوقت يجب أن يكون هناك رقابة وتفتيش على الأسعار لضمان التزام التجّار خاصة المحتكرين الذين يستغلون الوضع العالمي الراهن لمضاعفة أرباحهم.

وأشار النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية تشديد الرقابة خلال الفترة المقبلة لضمان عدم تحريك الأسعار بشكل غير مبرر حتى لا يؤثر على كاهل الفئات البسيطة وفي نفس الوقت لتكليل جهود الدولة في هذا الملف على وجه التحديد.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة عليها دور كبير في ضبط الأسعار وعمل توازن حقيقي في الأسواق بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان، إضافة إلى أن الرقابة تكلل الجهود التي تبذلها الدولة في توفير السلع ودعمها للمواطنين من خلال طرحها فى المنافذ الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية.

وثمّن النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة الناجمة عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من تأثير كبير على الأسعار عالميًا ومن ثم، كانت الدولة المصرية على خطى ثابتة لدعم المواطنين بصورة مباشرة من خلال منافذ لبيع السلع الأساسية مدعمة وتوفيرها في أكثر من مكان لقطع الطريق على تجار الأزمات والمحتكرين وكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المصريين.

الأسعار الحرب الروسية الرقابة على الأسواق النائب محمود منصور المنافذ الثابتة والمتحركة تداعيات الحرب الروسية عضو مجلس الشيوخ

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عيوب المصريين «2»

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