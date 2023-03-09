الخميس 09 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

4 ضحايا.. النيابة تعاين موقع حريق دار مسنين بمدينة نصر

حريق دار مسنين
حريق دار مسنين

تباشر نيابة شرق القاهرة، اليوم الخميس، التحقيق في مصرع 4 مسنين بينهم 3 سيدات ورجل بسبب حريق في دار مسنين بمنطقة مصر الجديدة.

وانتقل فريق من النيابة لمعاينة المكان، وانتدبت المعمل الجنائي لكشف الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، كما أمرت بتشريح جثث الضحايا والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية. 

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانبعاث دخان من داخل دار لرعاية المسنين بمنطقة مصر الجديدة.

وتم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه، وتبين وفاة 3 سيدات ورجل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ويناقش رجال المباحث شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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