أبناء الشهداء أولًا.. سُنّة السيسى فى الأعياد

تحتفل مصر يوم 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد، لنتذكر رجالًا ضحوا بأرواحهم لكي يعيش الوطن بعزة وكرامة.

ويحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل مناسبة واحتفالية على الاحتفال مع أبناء الشهداء من رجال الجيش والشرطة الأبطال، وتكريمهم وتفقد أحوالهم تقديرًا للدور العظيم الذي قدمه الشهداء لخدمة تراب بلدهم، وأيضا ما بذلوه من تضحيات في سبيل الوطن.

الرئيس يشارك أبناء الشهداء عيد الفطر

ففي عيد الفطر الماضي، وخلال احتفالية تكريم الرئيس أسر شهداء الجيش المصري وقوات الشرطة، بعد صلاة عيد الفطر المبارك، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، تأثر عبدالفتاح السيسي عند انهيار ابنة أحد الشهداء المكرمين بالبكاء، خلال استلام درع التكريم لاسم والدها الشهيد.

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي أبناء شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة الاحتفال بعيد الفطر المبارك بمركز المنارة للمؤتمرات، وشارك الرئيس أبناء الشهداء بجولة حول الألعاب الترفيهية المخصصة لهم.

وقام الرئيس بتوزيع الآيس كريم على أبناء الشهداء، والتقط معهم العديد من الصور التذكارية، وقام بتوزيع بعض الوجبات السريعة من أشهر المطاعم عليهم.

تكريم أسرة شهيد فى احتفالية المنيا

كما كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته المنيا، أسرة الشهيد الرائد محمد جمال أبوحليقة، الذي استشهد أثناء التصدي لهجوم غادر على مديرية أمن المنيا في 4 يوليو 2013.

وتسلم الجائزة والد الشهيد المستشار جمال علي أبوحليقة، ووالدته أمال أحمد سرحان.

الرئيس يكرم أبناء الشهداء خلال احتفالية عيد الشرطة

وفي 23 يناير الماضي، كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي عدداً من أسر الشهداء، في حفل عيد الشرطة 71، حيث استقبل الرئيس أبناء وأسر الشهداء بحفاوة وسط تصفيق من الحضور.

وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتورة ليلى تكلا، زوجة البطل عبدالكريم درويش، ومنى ذو الفقار، كريمة البطل صلاح ذو الفقار، والعميد طيار أيمن محمد عديل، نجل البطل محمد عديل قايد، قائد بلوكات النظام بالسويس أثناء المواجهات، وعبدالرحمن فاروق أبوزيد، حفيد البطل الشهيد أبوزيد أحمد رزق.

ومنح الرئيس السيسي أسماء مجموعة من شهداء الشرطة وسام الجمهورية؛ تعبيرًا عن التقدير لتضحياتهم الغالية من أجل الوطن وتكريمًا لأسرهم، بالإضافة إلى منح أنواط الامتياز لعدد من ضباط الشرطة، لتميُز أدائهم وتفانيهم في العمل.

وفي 9 مارس 2021 شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الندوة التثقيفية الـ33 بعنوان "لولاهم ما كنا هنا" بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

وأكد الرئيس أن سيرة الشهيد تقول لنا "خدوا بالكم من بلدكم، فالشهداء قدموا دماءهم وأرواحهم لكي تعيش البلد بخير، ويجب على أهلها أن يحافظوا عليها ولا يخربوها، وإلا ستكون تلك التضحيات ليست في محلها".

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الرسالة التي نتلقاها من سيرة الشهداء والمصابين سواء لأبطال الجيش أو الشرطة أن الثمن، وهو الروح والدم، تم تقديمه لكي تصبح مصر دولة ولا يوجد سبب واحد يجعلنا نضيع بلدنا. كما قام الرئيس بتكريم عدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، والطبيب الشهيد أحمد ماضي الذي استشهد أثناء علاج المصابين بفيروس كورونا، والطبيب البطل محمود سامي الذي أصيب بفقد البصر أثناء علاج مصابي كورونا.

وأعرب عن سعادته بلقاء أسر الشهداء والمصابين الذين قدموا أرواحهم كي نعيش في أمن وسلام، كما أضاف أن هذا اليوم جميل برغم ما يحمله من مآسى لنا جميعًا، كما وجّه كل التحية والتقدير والاحترام والاعتزاز للشهداء والمصابين وأسرهم.

الرئيس السيسي يوجه صندوق تكريم الشهداء بصرف حافز مادي استثنائي للأسر والأفراد

وفي نوفمبر الماضي 2022 اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع اللواء السيد الغالي، رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء، واللواء أحمد الأشعل، المدير التنفيذي للصندوق.

وصرّح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض التقرير السنوي لنشاط صندوق تكريم الشهداء، وذلك بالتنسيق مع كافة جهات الدولة من وزارات وهيئات حكومية، بهدف تقديم أفضل المزايا والمبادرات الخدمية لصالح جميع فئات وأفراد أسر المستفيدين من الصندوق، فضلاً عن إجراءات تنمية موارد الصندوق وحوكمة آلياته المالية، وكذلك مستجدات عملية صرف التعويضات لأسر الشهداء والمصابين.

ووجّه الرئيس السيسي بقيام الصندوق بحصر دقيق لكل شهداء مصر في الحروب السابقة، بدايةً من عام 1948، لدراسة ضمهم إلى قوائم المستفيدين من مزايا وخدمات الصندوق، وذلك تقديراً من الوطن لأبنائه المخلصين وترسيخاً لقيم الوفاء لأسرهم.

كما وجّه الرئيس بقيام صندوق تكريم الشهداء بصرف حافز مادي استثنائي لصالح الأسر والأفراد المستفيدين من الصندوق، وذلك بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، إلى جانب تعزيز الخدمات المقدمة من الصندوق لتشمل المزيد من المجالات الإضافية، كالتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها.