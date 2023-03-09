مصرع طفل داخل ورشة ميكانيكا في الشرقية

استقبل مستشفى فاقوس المركزى في محافظة الشرقية جثة طفل في الثانية عشر من عمره، وتبين حدوث وفاته داخل ورشة مكانيكا بنطاق مركز فاقوس.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى فاقوس المركزى، بوصول" باسم إ ع " 12 سنة جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة بالمستشفى.

وتبين من التحريات الأولية ان الوفاة حدثت داخل ورشة ميكانيكا بنطاق مركز فاقوس، وجارى معرفة سبب الوفاة من قبل ضباط المباحث، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة وكيفية حدوثها.