الخميس 09 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفل داخل ورشة ميكانيكا في الشرقية

مصرع طفل
مصرع طفل

استقبل مستشفى فاقوس المركزى في محافظة الشرقية جثة طفل في الثانية عشر من عمره، وتبين حدوث وفاته داخل ورشة مكانيكا بنطاق مركز فاقوس.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى فاقوس المركزى، بوصول" باسم إ ع  " 12 سنة جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة بالمستشفى.

وتبين من التحريات الأولية ان الوفاة حدثت داخل ورشة ميكانيكا بنطاق مركز فاقوس، وجارى معرفة سبب الوفاة من قبل ضباط المباحث، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة وكيفية حدوثها.

مستشفى فاقوس المركزى محافظة الشرقية جثة طفل امن الشرقية

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وائل لطفي

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