عبق التراث.. «القاهرة الإخبارية»: سيدات الحرانية بالجيزة ينتجن سجادا يدويا بتصاميم فاخرة

عرضت قناة "القاهرة الاخبارية" تقريرا عن سيدات مصريات ينتجن سجادا يدويا بتصاميم فاخرة في منطقة الحرانية بالجيزة.

وقال التقرير، إبداع يُغزل بالخيوط على لوحات سجاد يدوي بمركز رمسيس ويصا واصف للفنون بقرية الحرانية بمحافظة الجيزة حيث تنتج سيدات مصريات سجاد يدوي بتصاميم خلابة تدفع للحفاظ على هذه الحرفة من الاندثار.

وأنشئ المركز مع عودة المعماري الراحل رمسيس ويصا واصف - الذي توفي عام 1974 إلى القاهرة - ،بعد تخرجه من كلية الفنون الجميلة بالعاصمة الفرنسية باريس؛ حيث انبهر بالحرف اليدوية المنتشرة في مصر آنذاك واتمني أن يطورها.