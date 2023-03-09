22 قاطرة تنضم لقناة السويس خلال 4 سنوات

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تشهد دعمًا غير محدود من الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرًا إلى أنه بنهاية العام الجارى ستتم إضافة قاطرات جديدة للأسطول البحري ليصبح إجمالى العدد 6 قاطرات.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، أن الخطة الاستراتيجية لهيئة قناة السويس هو أن يصبح إجمالى القاطرات بالهيئة 22 قاطرة خلال 4 سنوات.

وأوضح أن القاطرات الجديدة بقوة شد 75 طنًا، وتعمل بأحدث الأجهزة الملاحية، متابعًا أنه سيتم العمل على 10 قاطرات جديدة بقوة شد 90 طنًا بالتعاون شركة مصرية.