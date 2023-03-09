"إيكونوميست": تغيير مسار تسليم الأسلحة لأوكرانيا من جدول مائي إلى نهر

كشفت صحيفة "إيكونوميست" البريطانية، أن مسار تدفق وتسليم الأسلحة من الدول الغربية إلى أوكرانيا، تحول من مجرى جدول مائي إلى النهر.



ووفقا للصحيفة، "نقطة التحول" في مسألة توريد الأسلحة الغربية إلى كييف جاءت في 20 يناير، خلال الاجتماع الثامن لمجموعة الاتصال حول قضايا الدفاع في أوكرانيا، والذي عقد في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا.



وكتبت الصحيفة: "بناء على ذلك، تحول تدفق الأسلحة من مجرى جدول مائي إلى نهر".



وفي وقت سابق، قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، إنه سيعرض على رؤساء وزارات الدفاع في الاتحاد الأوروبي تزويد كييف بالذخيرة المتوفرة في المستودعات الأوروبية.



وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن روسيا لم تكتف بزيادة إنتاج أسلحتها الخاصة، بل درست أيضا العدو، بعد أن تعلمت الكثير من الأشياء المفيدة لنفسها.

