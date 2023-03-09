وزير الطاقة الجزائري يعتبر سوق النفط متوازنا في هذه المرحلة

صرح وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الجزائر تعتبر الوضع الراهن لسوق النفط العالمي متوازنا.

وقال عرقاب، لوكالة "سبوتنيك" يوم الأربعاء على هامش مؤتمر الدولي للطاقة "سيرا ويك 2023" في هيوستن، مجيبا على سؤال في هذا الشأن: "نعم ، بالفعل، نشهد الآن توازنًا في السوق".

لكن الوزير الجزائري لم يجب بشكل مباشر على سؤال، ما إذا كانت بلاده ترى أنه من الضروري لدول "أوبك" زيادة إنتاجها من النفط هذا العام في ظل الطلب المتزايد على "الذهب الأسود"، فقال: "أقترح عليكم التوجه إلى مديرنا، الأمين العام لمنظمة أوبك للتوضيح بشأن هذا السؤال".

وكان الأمين العام لمنظمة أوبك، هيثم الغيث، قد أعلن يوم 7 مارس، أن دول "أوبك" تتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط في العام الجاري بـ2.3 مليون برميل يوميا.

توصل ممثلو الاتحاد الأوروبي في 3 شباط /فبراير الماضي إلى توافق بشأن تحديد سقف لأسعار المنتجات النفطية الروسية؛ عند 100 دولار للبرميل للمنتجات النفطية المتداولة بعلاوة، و45 دولارًا للبرميل للمنتجات التي تباع بخصم، كما اتفقت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا، سابقا على حظر تقديم خدمات التأمين البحري والتمويل والوساطة للنفط الروسي المنقول بحراً، الذي يزيد سعره على 60 دولاراً للبرميل منذ الخامس من كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قد أعلن عن عزم روسيا خفض طواعية في شهر آذار/مارس، من إنتاجها للنفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا.

يذكر أن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، صرح على هامش منتدى إعلامي بالعاصمة السعودية مدينة الرياض، بأن تحالف "أوبك+" مرن بما يكفي لتغيير قرارات الإنتاج بشأن النفط وفقاً لظروف السوق العالمي، مؤكدا أن سياسات تحالف النفط "أوبك+" تحددها الدراسات الفنية لأوضاع سوق النفط العالمي.

