الخميس 09 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كازاخستان: سيكون من الخطأ عدم اعتماد السوق العالمية على إمدادات الطاقة الروسية

الطاقة الروسية
الطاقة الروسية

أكد رئيس مجلس إدارة شركة "قازاق غاز" الكازخستانية الوطنية، سانغاز زاركيشوف، أنه سيكون من الخطأ أن تتخلى الأسواق العالمية عن إمدادات الطاقة الروسية.
وقال زاركيشوف، في تصريح لسبوتنيك، الأربعاء إن "هناك احتياطيات ضخمة (في روسيا)، وإنتاجا ضخما. أعتقد، بالطبع، سيكون من الخطيئة عدم استخدام مثل هذا المورد، وسيكون ذا قيمة للسوق العالمية".
واعتبارًا من 5 فبراير الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على استيراد المنتجات النفطية الروسية.
واتفق الاتحاد مع مجموعة السبع وأستراليا، على تحديد سقف لأسعار المنتجات النفطية الروسية، وفرض حظر على تقديم الخدمات، بينها التمويل والتأمين لعمليات نقل تلك المنتجات؛ ما لم يكن قد تم شراؤها تحت سقف السعر المتفق عليه عند 100 دولار للبرميل للمنتجات الجيدة من النفط الخام (مثل الديزل والكيروسين)، و45 دولارًا للبرميل للمنتجات الأقل جودة من الخام (مثل النافثا).
ورداً على قرارات تحديد أسقف لأسعار النفط والمنتجات النفطية الروسية، حظرت روسيا توريد النفط والمنتجات البترولية إلى الدول، التي تفرض سقفاً سعريا في العقود؛ كما تحظر توريد النفط للمشترين الأجانب، إذا كان العقد يستخدم آلية سقف الأسعار.
ودخل المرسوم الرئاسي الروسي، بحظر توريد النفط والمنتجات البترولية إلى الدول التي فرضت سقفاً للأسعار، والذي وقعه الرئيس فلاديمير بوتين، حيز التنفيذ، يوم 27 ديسمبر 2022.
كما يجوز للرئيس الروسي، بناء على المرسوم، منح إذن خاص لتوريد النفط والمنتجات البترولية الروسية، إلى البلدان التي فرضت سقفاً للأسعار، على أساس قرار خاص منه.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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