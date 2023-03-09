لجنة تحكيم «الدوم» تختار 10 متسابقين من فئة العزف الموسيقى للمرحلة النهائية

اختارت لجنة تحكيم مسابقة العزف الموسيقى خلال الموسم الثاني من برنامج الدوم 10 متسابقين للتصعيد للمرحلة النهائية، وهم: "أشرقت زين، فادي عادل، مروان طارق، مصطفى عبد الناصر، علي الخبيرى، تقى جلال، عبد الرحمن سعيد، عمر القليني، إبراهيم راديو، خالد رشاد".

عن برنامج الدوم

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

ويذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.