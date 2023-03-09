الخميس 09 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«صاحبة العصمة».. «الدوم» يعرض المسيرة الفنية لـ أم كلثوم خلال مسابقة العزف الموسيقى

أم كلثوم
أم كلثوم

عرض برنامج الدوم خلال مسابقة العزف الموسيقى فيلما تسجيليا عن قصة حياة كوكب الشرق أم كلثوم، حيث استطاعت أن تحقق معادلة صعبة بين الموهبة والذكاء، اكتشفها والدها وهي طفلة عندما كانت تغني تواشيح، وبدأت رحلة كفاح في أفراح القرية، حتى تعرف والدها على زكريا أحمد الذى نصحها أن يذهب بها للقاهرة، وتحولت البنت الريفية البسيطة للصوت الذهبي، وتعرفت على أحمد رامي والقصبجي، وكونت أول فرقة موسيقية واختارت فرقة العازفين على الفرازة.

حصلت على لقب صاحبة العصمة من السرايا وغنت في حفل افتتاح الإذاعة والتليفزيون المصري، قدمت أغنية في ثورة يوليو، وحفلات المجهود الحربي لجمع التبرعات للجيش المصري، حتى أصبحت أول فنانة نقيبة للموسيقيين، وحصولها على وسام الاستحقاق، واستطاعت أن تظل على القمة عشرات السنوات.

عن برنامج الدوم 

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

 

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين «2»

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