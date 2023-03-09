الخميس 09 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

متطوعو وزارة الشباب يطلقون مبادرة ريادة الأعمال It’s ON فى الغربية

متطوعو وزارة الشباب
متطوعو وزارة الشباب

أطلق متطوعو وزارة الشباب والرياضة بالغربية -"شباب يدير شباب"، (YLY)- للمرة الثانية على التوالي، فاعلية (It’s ON) لريادة الأعمال، والتأهيل لسوق العمل، بحضور يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، وولاء أبو حشيش مدير المكتب الفني بمديرية الشباب والرياضة بالغربية، ولفيف من قيادات الوزارة ومديرية الشباب والرياضة بالغربية، والعاملين بها، وبدعم ومساندة من محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، عقب إطلاقها رسمياً من وزارة الشباب والرياضة.

 

بدأ اليوم بكلمة مسئول متطوعي وزارة الشباب والرياضة بالغربية كابتن حمدي فايد، وتحدث عن أهمية التطوع، وتأثيره في إعداد الشباب لسوق العمل، وتعزيز المشاركة المجتمعية.


وأكد  يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، أهمية الفعاليات التي يُطلقها الفريق الأزرق (شباب يدير شباب)، ودورهم البارز في صقل مهارات الشباب، ومشاركتهم في تنظيم فعاليات المحافظة والوزارة، وتقدير الدكتور طارق رحمي -محافظ الغربية- لجهودهم، وتشجيعهم على الإستمرار في تحقيق المزيد من التقدم.


ثم بدأ المهندس ورائد الأعمال أحمد طلبة بالتحدث عن أساسيات ريادة الأعمال، وعن أهمية التفكير البناء، وكيفية تحويل أي فكرة إلى منتج أولى ثم إلى منتج نهائي، يسهم في تأسيس مشروع، وتلبية احتياجات السوق، وتحدث عن أهمية حضور فعاليات مختلفة، واكتساب الخبرة من رواد الأعمال المؤثرين، ثم استكمل رائد الأعمال والمهندس أحمد النجار بالحديث عن ريادة الأعمال بين الجزء التقني والواقعي، والخطوات والمسارات التي اتخذها لكي يصبح من أفضل ثلاث رواد أعمال في مصر، في مجال تدوير المخلفات الصلبة، وتأسيسه لشركة (بلستكة)، وشجع الحضور من الشباب على البحث واستغلال الفرص، وخوض المغامرة للوصول للنجاح.

وقدمت كابتن نرمين محمد عضو لجنة التنظيم فقرة فنية مميزة، كما تحدثت مدربة المهارات الحياتية والمعتمدة  رشا وهبة عن أهمية إدارة الذات، وتنظيم الوقت، والعمل بذكاء على تحقيق الأهداف من أجل الوصول إلى النجاح، وتحقيق المزيد من التطوير للذات.

 

 تألقت كابتن سمر شعلان -عضو لجنة التواصل الإجتماعي- خلال أدائها لأغنية مبهجة بصوتها المميز على مسامع الحضور.

 

وانتهى اليوم بتكريم كافة المتحدثين على دورهم البارز خلال اليوم، وتلك الإستفادة الرائعة التي تركوها للحضور، وشكر كافة اللجان على عملهم الدؤوب خلال الفترة الماضية، والتقاط بعض الصور التذكارية مع المتحدثين الكرام، وصور جماعية للمتطوعين.

احتياجات السوق أهمية التطوع إعداد الشباب الدكتور طارق رحمي الشباب والرياضة المخلفات الصلبة المشاركة المجتمعية تلبية احتياجات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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