لجنة تحكيم «الدوم» تختار 6 متسابقين بمسابقتى «الرسم والتصوير» و«النحت»

اختارت لجنة تحكيم مسابقة الفن التشكيلي بالموسم الثاني من برنامج "الدوم" بمسابقة الرسم والتصوير بالألوان أربعة متسابقين، وهم: "منه طارق عن لوحة الشال الأحمر، علياء أحمد عن لوحة رؤيا، أمنية نجيب عن لوحة مشاعر، رحمة السعيد عن لوحة إسراء".

كما اختارت اللجنة اثنين في مجال النحت بمسابقة النحت، وهما: "مروة مجدي عن العمل النحتي ملكة النحل، إسراء حاتم عن العمل النحتي الحارس".

النسخة الثانية من الدوم

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

عن برنامج الدوم

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالًا شديدًا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

ويعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.