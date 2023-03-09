الخميس 09 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مايا مرسى: المرأة تعيش عصرها الذهبى فى عهد الرئيس السيسى

مايا مرسى
مايا مرسى

قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي دون سقف لأحلامها، حيث انتقلت مصر بشكل نوعى خلال الـ 8 سنوات.

وأضافت مايا مرسى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى على القناة الأولى المصرية، أن المرأة المصرية ممثلة بكل المؤشرات على المستوى الدولي، لافتة إلى أن التوعية والمشاركة المجتمعية وإيمان المجتمع بهذه القضية له دور فى تمكين المرأة، كما أن المجتمع الذى يسير للأمام لن يسمح بالخطاب الرجعى، داعية: "يارب مصر دائما محروسة من هذه الخطابات الرجعية".

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن بنات مصر من الجيل الصغير محظوظات بهذا النجاح، معقبة: "السيدات المصريات جدعة وأصيلة ووتد".

وأكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسى دائما ما يؤكد على حقوق المرأة، معقبة: "هذا العصر الذهبى لم يبخل علينا بأى حق من الحقوق".

وأشارت إلى أن استمرار تعليم البنات في مجال التكنولوجيا مهم جدا للتقدم، لافتة إلى أن هناك عنفا موجها ضد الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي، متابعة: "الفضاء السيبرانى ليس بأيدينا، وعلينا حماية بناتنا من العنف السيبرانى".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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