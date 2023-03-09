الخميس 09 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مجدى حجازى: الشركات البحثية هدفها الأساسى تحقيق الربح والانتشار

الشركات البحثية التجارية
الشركات البحثية التجارية

قال الدكتور مجدي حجازي، استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار وحقوق الملكية، إن الشركات العالمية والمحلية البحثية هدفها الأساسي تحقيق الشهرة والانتشار، وهذا النوع من الشركات متوفر بكثرة في القطاع الدوائي ومستحضرات التجميل. 

الشركات البحثية التجارية

وأكد الدكتور مجدي حجازي، خلال لقائه ببرنامج عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشركات تتبارى من أجل الوصول لأفضل بحث علمي لإرضاء المستهلك وتلبية رغبات السوق في كل وقت وزمن. 

وأضاف في حديثه، أن هذه الشركات البحثية تحرص على أن يكون لها لوجو خاص بها حتى لا يكون هناك تقليد لمنتجاتها. 

الشركات الدوائية 

وأشار إلى، أنه في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية تسعى كافة الشركات إلى زيادة معدل أرباحها من خلال الانتشار مع الحفاظ على العلامة التجارية للمنتج الخاص بها.

مجدي حجازي استشاري تشريعات حقوق المللكية اكسترا نيوز الشركات البحثية

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مجدى حجازى: الشركات البحثية هدفها الأساسى تحقيق الربح والانتشار

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