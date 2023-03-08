تعادل سلبي بين توتنهام هوتسبير وميلان في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا

تعادل فريق توتنهام هوتسبير مع مضيفه إي سي ميلان، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ستاد توتنهام هوتسبير ضمن لقاءات إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، سلبيًا بدون أهداف.

وتأخر انطلاق المباراة 10 دقائق عن موعدها المقرر من الاتحاد الأوروبي، بسبب تأخر وصول حافلتي الفريقين لملعب المباراة.

وفرض ميلان استحواذه على مجريات اللعب خلال الشوط الأول فيما جاء الأداء الهجومي حذرًا بين كلا الفريقين ولم ينجح أي منهما في تهديد المرمى طوال أحداث الشوط.

وتسلم ديان كولوسوفيسكي الكرة داخل منطقة جزاء ميلان في الدقيقة السادسة، وحاول تسديدها ناحية المرمى، لكن مدافع توتنهام تدخل ضده واستخلص الكرة.

وحاول هاري كين اختراق دفاعات ميلان في الدقيقة الثامنة بتمريرة داخل منطقة الجزاء ولكن الدفاع استخلصها قبل أن تصل لمهاجم توتنهام.

ثم لعب كين كرة عرضية داخل منطقة جزاء ميلان في الدقيقة التاسعة، وأمسكها الحارس مايجنان.

وأرسل ساندرو تونالي، لاعب ميلان، كرة عرضية ناحية منطقة الجزاء في الدقيقة التالية، لكن دفاع توتنهام أبعدها لرمية تماس قبل أن تدخل منطقة الجزاء.

وسدد إيمرسون رويال كرة ناحية مرمى ميلان في الدقيقة 12 وارتطمت بالدفاع.

وتواصلت محاولات اختراق الدفاع بين كلا الفريقين خلال الدقائق التالية من عمر الشوط، ولكن دفاع الفريقين نجح في إبعاد الخطورة عن المرمى.

ولعب ديان كولوسوفيسكي كرة عرضية داخل منطقة جزاء ميلان في الدقيقة 36 خرجت لركلة مرمى بعد تغطية من دفاع ميلان.

وحول إيفان بريسيتش كرة عرضية برأسه ناحية المرمى في الدقيقة 43، وأمسكها حارس ميلان بسهولة.

وخلق لاعبو توتنهام فرصتين هجوميتين لم تهدد أي منهما المرمى، ونفس الشيء لمحاولتي ميلان الهجوميتين.

واستحوذ ميلان على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة 52% مقابل 48% لصالح فريق توتنهام هوتسبير.