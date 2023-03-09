الخميس 09 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

حازم حجازى: ترميز البطاقات يحقق المزيد من الأمان

حازم حجازي
حازم حجازي

قال حازم حجازي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك "البركة"، إن البنك المركزي أصدر مجموعة من التطورات والمتمثلة في وجود قواعد منظمة لترميز البطاقات.

ترميز البطاقات 

وأكد حازم حجازي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الترميز يعني وضع البيانات على الموبايل أبلكيشن، وفيها رقم البطاقة الظاهر على بطاقة الائتمان، متابعا أن هذا الأمر فيه أعلى درجات الأمان. 

البطاقة البلاستيكية 

وأضاف في حديثه، أن هذه الميزة توفر درجة عالية من الأمان، دون الحاجة للبطاقة البلاستيكية الخاصة بك، وهذا يعني أن العالم  سيوقف العمل بالبطاقة البلاستيكية وعمل كل شيء بالهاتف المحمول، أو بالساعة الذكية.

وأشار إلى، أن إتاحة ابلكيشن على الموبايل قريباً يتيح للعملاء عمليات السحب دون الحاجة للبطاقة البلاستيكية.

حازم حجازي بنك بركة ترميز البطاقات البطاقات البلاستيكية مساء دى ام سى دي ام سي

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