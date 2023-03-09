هشام إبراهيم: مصر ليست أول دولة تمنح الجنسية للأجانب مقابل الاستثمار أو الوديعة

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة، إن مصر ليست أول دولة ولن تكون آخر دولة تمنح الجنسية للأجانب مقابل الاستثمار أو الوديعة.

وأضاف إبراهيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الأزمات والتحديات التي واجهت الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، كان جزء واضح فيه هو عدم وجود توازن بين العرض والطلب على النقد الأجنبي.

وأوضح أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة، أن الدولة المصرية تراجع كل مصادر النقد الأجنبي ليس فقط التقليدية وإنما تسعى وراء مصادر جديدة للنقد الأجنبي، وفي ذات الوقت تبحث كثيرًا في كيفية ضبط الطلب على النقد الأجنبي.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تقوم بإطلاق مبادرات بهدف توفير النقد الأجنبي، لافتاً إلى أن هناك مزايا تحققها الدولة بزيادة الاستثمار في العقارات للأجانب.

وأصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرارًا بتعديل الشروط والإجراءات المالية لمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب مقابل شراء المنشآت أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار، متضمنة تسهيل تلك الشروط بشكل ملحوظ، سعيًا لجذب المزيد من العملة الصعبة.