مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 9-3-2023
سجلت أسعار مواد البناء، وخاصة سعر الحديد، ارتفاعا جديدا في السوق، مع اتجاه أغلب شركات الحديد لرفع أسعارها للمرة الثالثة خلال العام الجاري، وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، كما شهدت أسعار الأسمنت ارتفاعا هي الأخرى، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار مواد البناء، ومنها سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 9-3-2023.
سعر الحديد
ارتفع سعر حديد عز 29285 جنيها للطن.
الحديد من مصنع بشاي للصلب ارتفع 500 جنيه للطن، ليسجل 29500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.
سعر حديد المصريين 29200 جنيه للطن تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك.
سجل حديد الجارحي 27000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.
سعر حديد المراكبي للصلب
28500 ألف جنيه للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.
سعر الأسمنت
- أسمنت المسلح 1,935 جنيها
- أسمنت حلوان 1,890 جنيها
- أسمنت المخصوص 1,905 جنيهات
- أسمنت العسكري 1,840 جنيها
- أسمنت النصر 1,910 جنيهات
- أسمنت وادي النيل 1,850 جنيه
- أسمنت سيناء 1,840 جنيها
- أسمنت سيناء 1,870 جنيها
- أسمنت أسيوط 1,800 جنيه
- أسمنت السويدي 1,990 جنيها
- أسمنت المسلة 1,895 جنيها
- العسكري بني سويف 1,830 جنيها
- اسمنت السهم 1,850 جنيها
- أسمنت العامرية عادة 1,975 جنيها
- أسمنت الممتاز 1,940 جنيها
- أسمنت السويس 1,940 جنيها
- أسمنت تايتان 1,890 جنيها