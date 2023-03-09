مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 9-3-2023

سجلت أسعار مواد البناء، وخاصة سعر الحديد، ارتفاعا جديدا في السوق، مع اتجاه أغلب شركات الحديد لرفع أسعارها للمرة الثالثة خلال العام الجاري، وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، كما شهدت أسعار الأسمنت ارتفاعا هي الأخرى، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار مواد البناء، ومنها سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 9-3-2023.

سعر الحديد

ارتفع سعر حديد عز 29285 جنيها للطن.

الحديد من مصنع بشاي للصلب ارتفع 500 جنيه للطن، ليسجل 29500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المصريين 29200 جنيه للطن تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك.

سجل حديد الجارحي 27000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المراكبي للصلب

28500 ألف جنيه للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر الأسمنت