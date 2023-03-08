وزير السياحة والآثار يعقد عدة لقاءات رسمية مهمة بالعاصمة الألمانية برلين

استهلالاً لسلسلة اللقاءات الرسمية التي يعقدها خلال زيارته الحالية للعاصمة الألمانية برلين، عقد، اليوم، السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، عدة لقاءات مهمة لبحث سبل التعاون المشترك في مجال السياحة والآثار، حيث عقد لقاءات مع كل من السيد عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، والسيد مكرم القيسي وزير السياحة والآثار في دولة الأردن، والسيد محمد المعز بلحسين وزير السياحة والصناعات التقليدية في دولة تونس، ووفد من أعضاء البرلمان في دولة المغرب.

وقد شارك في حضور هذه اللقاءات السيد السفير خالد جلال سفير مصر في برلين، كما شاركت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب المصري في حضور لقاء أعضاء البرلمان المغربي.

وشارك أيضاً في حضور اللقاءات السيد عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذة يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، والسيد محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمستشار عمرو عبدالله المُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، والأستاذ محمد فرج المُلحق السياحي بالمكتب السياحي ببرلين بألمانيا والمُشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة لها.

وفي لقائه مع وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، قام السيد أحمد عيسى باستعراض استراتيجية الوزارة الخاصة بتنمية السياحة في مصر والتي تهدف إلى تحقيق نمو سريع في الصناعة يتراوح ما بين 25% و 30% سنوياً، بالإضافة إلى أهدافها نحو تنمية وتطوير المنتج السياحي المصري وجهودها؛ لتحسين مناخ الأعمال والبيئة الرقابية، كما تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين مصر والإمارات في مجال تشجيع الاستثمارات الأجنبية في مصر في مجال الاستثمار السياحي.

وفي لقائه مع نظيره في دولة الأردن، تم بحث آليات التعاون وتسهيل حركة السياحة بين مصر والأردن، ومناقشة مقترح إعداد برنامج تنفيذي لتفعيل التعاون والتكامل السياحي بين البلدين، بالإضافة إلى بحث إمكانية إطلاق برامج سياحية مشتركة لخلق منتج إقليمي ثري ومتنوع.

وفي لقائه مع الوزير التونسي والوفد البرلماني المغربي، تم الحديث عن سبل تفعيل التعاون المشترك بين مصر والبلدين في مجال السياحة، وخاصة من خلال تبادل الرؤى والخبرات وتفعيل آليات تشجيع حركة السياحة البينية بين الدول العربية بما يسهم في خلق منتج سياحي إقليمي متكامل.

جدير بالذكر أن زيارة وزير السياحة والآثار الحالية للعاصمة الألمانية برلين جاءت؛ للمشاركة في فعاليات بورصة برلين السياحية ITB والتي تستمر فعالياتها خلال الفترة من 7 وحتى 9 مارس الجاري، كان قد قام، الوزير أمس بافتتاح الجناح المُشارك في البورصة، وعقد عدد من اللقاءات المهنية مع مسئولي عدد من كبار منظمي الرحلات في السوق الألماني وغيره من الأسواق الأوروبية.